Шоу в эфире

Курс эфира (ETH) обновил многолетний максимум, превысив уровень $4,3 тыс. За неделю он подорожала более чем на 20%. Оживлению на криптовалютном рынке способствовали действия администрации США, стимулирующие вложения в подобные активы. ETH считается недооцененным по сравнению с биткойном, что способствует дополнительному спросу на эту криптовалюту. Несмотря на ожидания дальнейшего роста и даже обновление исторического максимума стоимости эфира, эксперты указывают и на риски, которые могут охладить интерес к активу.

10 августа курс эфира преодолел уровень $4,3 тыс. По данным coinmarketcap.com, котировки ETH достигали отметки $4332, максимума с 9 декабря 2021 года. Вторая по популярности криптовалюта восстанавливает позиции фактически с начала месяца. За семь дней стоимость эфира выросла более чем на 20%. Даже с учетом коррекции котировки остались на уровне около $4,2 тыс., то есть выше, чем в предыдущие четыре с половиной года.

Самая популярная криптовалюта — биткойн — также росла в цене, но менее быстро. За неделю котировки BTC выросли менее чем на 6% и достигли $118,6 тыс., обновив максимум с конца июля. При этом доля биткойна в капитализации криптовалютного рынка снижается. Если в начале июля она приближалась к 65%, а доля эфира составляла чуть больше 6%, то к настоящему времен доля BTC опустилась ниже 60%, тогда как доля ETH приблизилась к 13%.

Для активной игры на повышение эфира было много причин, в частности улучшается регуляторная ситуация, отмечают эксперты.

Как отмечает гендиректор GIS Mining Василий Гиря, в июле в США был принят закон GENIUS Act, который установил федеральные правила для стейблкойнов и исключил их из категории «Ценные бумаги». Это открывает путь для банков и крупных финансовых игроков в криптоинфраструктуру и укрепляет позиции Ethereum как основного расчетного слоя для стейблкойнов, отмечает он.

Кроме того, указ президента США Дональда Трампа по пенсионным планам 401(k) потенциально открывает доступ этих накоплений к активам крипторынка. Как поясняет Василий Гиря, регуляторам предписано пересмотреть действующие ограничения, что создает условия для долгосрочных инвестиций в биткойн и эфириум. Как отмечает исполнительный директор криптоброкера Cifra Markets Алексей Короленко, общий объем средств на таких счетах оценивается в $12,2 трлн. Даже при частичном вложении в крипторынок на уровне 1–2% приток капитала может составить $122–244 млрд, что сопоставимо с годовыми показателями крупнейших ETF, отмечает он.

13 процентов составляет доля эфира в капитализации криптовалютного рынка

Кроме того, на фоне ожиданий скорого снижения ключевой ставки со стороны ФРС глобальные рынки демонстрируют рост аппетита к риску, отмечает СЕО Tehnobit Александр Пересичан. До исторического максимума ($4891), достигнутого в ноябре 2021 года, котировки эфира отделяют около 9%. Вместе с тем курс биткойна обновил исторический максимум недавно — 14 июля он достигал отметки $123 тыс. Такая ситуация, по мнению экспертов, также подталкивает интерес инвесторов к эфиру как недооцененному активу по сравнению с биткойном.

Как отмечает Александр Пересичан, интерес усиливается и со стороны институциональных инвесторов. Согласно данным coinmarketcap.com, за 8 августа чистый приток в спотовые ETH ETF составил $461 млн, превысив аналогичный показатель по спотовым BTC ETF ($403 млн). Более того, за шесть торговых дней августа в ETH ETF был зафиксирован чистый приток $174 млн, тогда как из BTC ETF инвесторы вывели $558 млн. Этот сдвиг в структуре потоков указывает на растущую готовность крупных игроков увеличивать долю ETH в портфелях, что дополнительно поддерживает рост его курса, считает господин Пересичан.

В нынешних условиях эксперты настроены позитивно.

Как отмечает ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли, технически ключевая поддержка по курсу эфира сместилась в зону $3,6–3,8 тыс., где «сосредоточены прошлые объемы покупок и уровень интереса крупных участников».

При этом участники рынка не исключают достижения курса эфира $4,8 тыс. до конца месяца, а осенью — $5 тыс. Курс биткойна в ближайшее время может достичь $126–128 тыс. По словам Алексея Короленко, текущие ончейн-метрики не указывают на перекупленность BTC, что исключает вероятность масштабных продаж. Однако, по оценке Василия Гири, доля биткойна в общей капитализации рынка, вероятно, будет «плавно снижаться на фоне ротации в пользу эфира и других активов».

Вместе с тем эксперты указывают на риски, присущие этому рынку. Александр Пересичан отмечает, что сохраняется агрессивная риторика администрации Дональда Трампа в отношении импортных пошлин, что добавляет нестабильности глобальным рынкам и подталкивает инвесторов «к диверсификации и поиску альтернативных инструментов для хеджирования рисков».

Виталий Гайдаев, Дмитрий Ладыгин