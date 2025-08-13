Автозапчасти в России подешевели на 5–10% с начала года

Цены на автозапчасти в России стабилизировались, а по отдельным позициям снизились в июле на 5–10% относительно января. Об этом сообщили «Ъ» участники рынка.

По данным «Авито», сильнее всего подешевели запчасти китайских брендов и Mazda (–8%), а также Mercedes-Benz (–5%). Детали для BMW, Land Rover, Peugeot-Citroen, Volvo, Honda и SAT не изменились в цене. При этом запчасти Lada подорожали на 5%, Toyota — на 8%, Hyundai и KIA — до 12% в популярных категориях.

Директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова связывает тенденцию с расширением ассортимента, а директор Fit Service Татьяна Овчинникова — с укреплением рубля. «Запчасти по большей части импортируются, поэтому есть прямая зависимость от курса»,— пояснила госпожа Овчинникова.

Подтвердил снижение цен на автозапчасти в среднем на 10% с начала года и директор по послепродажному обслуживанию «Автодом Алтуфьево» Роман Тимашов. «Воздушный фильтр Volvo в январе стоил 13,14 тыс. руб., а в июле — 10,42 тыс. руб.»,— уточнил он.

