Рютте заявил о «мяче на стороне Путина» после разговора с Трампом и Зеленским

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил об удачных итогах видеоконференции лидеров США, Украины, стран Евросоюза и Североатлантического альянса перед российско-американским саммитом. По его словам, «мяч сейчас на стороне Путина».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Ценим лидерство (президента США Дональда.— “Ъ”)Трампа и тесное взаимодействие с союзниками»,— написал он в соцсети Х.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приехал в Берлин, чтобы поучаствовать в видеоконференции с Дональдом Трампом. На переговорах также присутствовали канцлер ФРГ Фридрих Мерц, лидеры стран НАТО и ЕС. Центральной темой встречи стали грядущие переговоры господ Путина и Трампа на Аляске. Они состоятся 15 августа в городе Анкоридж.