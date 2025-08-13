Петербурженке запретили пользоваться интернетом за подпись к «Родине – матери»

Кировский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в отношении Янины Ленской. Гражданку обвиняют по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символа воинской славы России, совершенное с использованием интернета), сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По версии следствия, осенью 2023 года Ленская, находясь в состоянии алкогольного опьянения, разместила в свободном доступе в соцсети «ВКонтакте» оскорбительную надписью под фотоизображения известной скульптуры «Родина – мать зовет!», входящей в состав памятника-ансамбля «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане в Волгограде и являющейся символом воинской славы России.

Следствие ходатайствовало об избрании обвиняемой меры пресечения в виде запрета определенных действий. Сама предполагаемая злоумышленница против этого не возражала.

В итоге суд запретил Ленской выезжать за пределы Петербурга, посещать массовые мероприятия и участвовать в них, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, а также пользоваться интернетом.

Андрей Цедрик