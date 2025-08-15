Инвесторы обмана

Русфонд помимо нашей воли пытаются втянуть в мошенническую схему. Такое уже бывало: например, в 2019 году «доброхоты» взламывали карты граждан и переводили деньги на русфондовский счет, открытый для пострадавших в крушении самолета в Шереметьево. Конечно, мы вернули средства потерпевшим. Наш фонд, который за три десятка лет помог множеству тяжелобольных детей, на слуху, нам доверяют — и мы дорожим уважением людей. Тем неприятнее осознавать, что имя фонда, его реальный счет снова используют злоумышленники. Будьте внимательны: Русфонд никогда не предлагает гражданам получать доход — только делать пожертвования на лечение тяжелобольных детей.

С февраля в Русфонд начали поступать пожертвования с пометкой в назначении платежа «себе» или «платеж себе» от клиентов Сбера. Нам поступили переводы от 356 человек на общую сумму 4,6 млн руб.—- по данным на 8 августа. Сумма платежа составляет всегда от 13,8 тыс. до 14 тыс. руб. Связавшись с некоторыми жертвователями, мы поняли, что их платежи — следствие мошеннической схемы.

Все начинается с того, что потенциальная жертва сталкивается с заманчивым рекламным предложением в мобильных играх, на баннерах в соцсетях — с объявлением вроде «Дивиденды от "Газпрома"», «Программа "ГосБонус"», «Инвестиции для всех». Человек оставляет заявку, указав свои данные и номер телефона. Довольно быстро с ним связывается один из мошенников, представляющийся «сотрудником» Сбера, «Газпрома» и даже Русфонда. Иногда, чтобы вызвать доверие, злоумышленники присылают фото якобы своего паспорта (это либо подделка, либо украденные данные), при этом говорят уверенно, ссылаясь на «госпрограммы». Рассказывают, что для получения дивидендов или дохода нужно открыть «лицевой» или «брокерский счет» на «инвестиционной платформе Русфонда».

Не исключено, что легенда меняется, но неизменным остается вот что: чтобы «активировать счет», в Русфонд нужно сделать перевод. Затем мошенники направляют человека в официальное приложение «Сбербанк Онлайн», инструктируя, как выбрать Русфонд: описывают наш логотип красного цвета с белым силуэтом руки.

После перевода жертве предлагают скачать специальное приложение (скорее всего, поддельное или вредоносное), где виден открытый «брокерский счет». Там отражаются «начисления», чтобы создать иллюзию, что деньги «работают». Мошенники даже «добавляют» на счет 3 тыс. руб., чтобы человек поверил в реальность схемы.

Дмитрий Дудков, специалист по противодействию мошенничеству компании F6, предполагает, что схема хоть и нетипична, но укладывается в рисунок инвестиционных афер.

— Для начала мошенники хотят получить максимальное доверие жертвы, указав в качестве получателя первого платежа реальный фонд,— говорит Дудков.— А уже затем, пользуясь этим доверием, под различными предлогами — для «вывода инвестиций», например,— они будут требовать у пользователя переходить на фишинговые сайты, требовать паспортные данные, данные банковской карты, коды из SMS, получая тем самым возможность похитить у человека гораздо больше средств, чем «первоначальный взнос» в благотворительный фонд.

Мы не знаем точно, какова конечная цель злоумышленников. Но очевидно, что далее, когда люди, сделавшие перевод, захотят получить «заработанные проценты», Русфонд может быть выставлен виновником обмана, участником мошеннической схемы, что крайне негативно скажется на нашей репутации.

Сейчас мы работаем над тем, чтобы вернуть платежи с пометкой «себе» обратно отправителям. И просим наших читателей: будьте внимательны, расскажите об этой схеме своим близким.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда