ФАС: у аграриев нет дефицита топлива

Российские аграрии не испытывают дефицита топлива, сообщили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Жалоб в отношении цен на нефтепродукты также не поступало.

«Служба уделяет пристальное внимание обеспечению топливом сельхозтоваропроизводителей в разрезе регионов и анализирует цены на нефтепродукты для аграриев»,— уточнили в ФАС (цитата по ТАСС).

Территориальные органы службы активно взаимодействуют с региональными властями и занимаются мониторингом и контролем за ценообразованием топлива на агропромышленном рынке. «На данный момент в территориальных органах рассматриваются четыре антимонопольных дела за необоснованное повышение цен на АЗС»,— добавили в ФАС.

Ведомство уже возбудило дело в отношении ООО «Газпром ГПН продажи». В мае — июне 2025 года компания снизила объемы продаж бензинов на бирже: АИ-92 — на 74%, АИ-95 — на 50%.

