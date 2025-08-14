Застройщики не рассчитывают на продление моратория на штрафы дольщикам

Девелоперские компании не ожидают, что действующий мораторий на взыскание и начисление неустоек за срыв сроков строительства жилья будет продлен на 2026 год, рассказали «Ъ» сами игрока рынка. Это объясняется тем, что «граждане ощущают себя заложниками ситуации: квартиру вовремя не получили, деньги заморожены без процентов, а повлиять на застройщика никак нельзя», полагает старший партнер юридической компании «Ляпунов, Терехин и партнеры» Роман Ляпунов.

Если государство и дальше будет единолично защищать девелоперов ценой интересов граждан, социальное недовольство может нарастать, не исключает эксперт.

В июне 2025 года 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей России было сдано с задержкой. Но дольщики не могут рассчитывать на компенсацию из-за моратория на штрафы застройщикам.

Подробнее о том, как государство будет пытаться соблюсти баланс между риском банкротства застройщиков и недовольством дольщиков,— в материале «Ъ» «Тихий дом».

Дарья Андрианова