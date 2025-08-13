45-летняя Винус Уильямс сыграет на US Open

Двукратная победительница Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в одиночном разряде американка Винус Уильямс получила специальное приглашение (wild card) от организаторов турнира. Об этом сообщается на официальном сайте соревнования.

Последний в сезоне турнир Большого шлема пройдет с 24 августа по 7 сентября. 45-летняя Винус Уильямс также выступит в смешанном разряде в паре с соотечественником Райли Опелкой.

Как сообщила Международная федерация тенниса (ITF), Винус Уильямс стала самой возрастной участницей US Open с 1981 года. Тогда на турнире выступила 47-летняя американка Рене Ричардс.

В последний раз Винус Уильямс участвовала в US Open в 2023 году. В первом круге она проиграла бельгийке Грет Миннен со счетом 1:6, 1:6, потерпев самое крупное в карьере поражение на этом турнире. Всего на счету экс-первой ракетки мира семь побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Она является обладательницей карьерного «Золотого шлема» в парном разряде (в сумме в этой разновидности у нее 14 титулов, все — в дуэте с младшей сестрой Сереной Уильямс). Также Винус Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой (один раз — в одиночном разряде, три — в парном).

В этом году призовой фонд US Open составит рекордные $90 млн. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются лидеры мирового рейтинга — итальянец Янник Синнер и белоруска Арина Соболенко.

Таисия Орлова