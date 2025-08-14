Более половины новостроек в России сдаются с серьезными срывами сроков

В июне 54,2% принятых в эксплуатацию новостроек по всей России было сдано с задержкой, подсчитали в Едином ресурсе застройщиков по запросу «Ъ». Это максимальный показатель с марта 2019 года, когда доля достроенных домов с сорванными сроками завершения строительства составляла 56,1%, следует из данных аналитиков компании. Негативный для всего рынка жилищного строительства показатель в последнее время вырос весьма заметно. Для сравнения: год назад доля сданных со срывами первоначальных сроков новостроек была 32,9%.

Среди причин такой динамики девелоперы называют нехватку рабочей силы, удорожание стройматериалов и сбой логистических цепочек из-за западных санкций. По данным Росстата, в июне безработица в целом по всем отраслям экономики была на рекордно низком уровне — 2,2%. Себестоимость строительства многоквартирных жилых домов, в свою очередь, в июле в целом по России достигла в среднем 91,3 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 5,7% больше по сравнению с началом года, сообщали ранее в Союзе инженеров-сметчиков.

Эксперты также указывают, что девелоперов мог «расслабить» действующий мораторий на взыскание и начисление неустоек за нарушение сроков строительства объектов. По мнению основательницы агентства «Выше крыши» Леси Твелиной, это в некоторой степени «развязывает руки недобросовестным компаниям, которые могут задерживать передачу ключей владельцам квартир».

Мораторий был впервые введен в пандемию на короткий срок. В очередной раз механизм заработал в марте 2022 года до конца 2023 года, а в марте 2024 года был продлен до конца 2025 года.

Дарья Андрианова