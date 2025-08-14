Юрист: не более 2–3% дольщиков судятся с застройщиками

Только треть дольщиков, имеющих претензии к девелоперам за срыв сроков сдачи жилья, намереваются подавать судебные иски. Об этом пишет в колонке для «Ъ» глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. Но, по его наблюдениям, в реальности иски подают до 10%. Позже часть истцов отказывается от заявлений — остается всего 2–3% от тех, кто требует от застройщиков жилья компенсации, уточняет он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Almazlegal Фото: Almazlegal

По словам господина Кучембаева, такой низкий процент покупателей жилья в новостройках, инициирующих судебные тяжбы с застройщиками, не мешает компаниям стройиндустрии рассказывать о росте «потребительского экстремизма». Но говорить о том, что дольщики злоупотребляют своими правами, нельзя: «Застройщики — это профессиональные участники рынка, дольщики — нет. Даже если дольщик — инвестор и покупает не первую квартиру, это не значит, что его цель — покупка квартиры для судебных разбирательств и взыскания значительных сумм с застройщика».

Требования дольщиков могут оказаться существенными. Например, при стоимости квартиры в 5 млн руб. и задержке ее передачи на полгода при текущей ключевой ставке ЦБ в 18%, от которой зависит размер компенсации, дольщик мог бы рассчитывать на возмещение убытков в размере 1,1 млн руб., следует из подсчетов «Ъ» на основе формулы расчета размера неустойки по договорам долевого участия. Если в жилом комплексе будет 500 квартир по средней стоимости 10 млн руб. и застройщик задержит передачу ключей на полгода, то это будет стоить ему почти 1,1 млрд руб.

Опасения по поводу росту «потребительского терроризма» стали одной из причин того, что власти начиная с пандемии неоднократно продлевают мораторий на взыскание у застройщиков дольщиками компенсации за срыв сроков сдачи домов в эксплуатацию. Другая причина — поддержка стройиндустрии в период турбулентности в экономике.

Подробнее о том, как мораторий влияет в целом на рынок жилых новостроек,— в материале «Ъ» «Тихий дом».

Дарья Андрианова