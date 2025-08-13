Президент La Liga обвиняется в разглашении конфиденциальных данных «Барселоны»

Глава испанской Ассоциации демократии и прозрачности в спорте Мигель Анхель Галан подал в Высший спортивный совет (CSD) 50-страничный документ, в котором обвинил президента La Liga Хавьера Тебаса в разглашении конфиденциальной информации о футбольном клубе «Барселона». Об этом сообщает газета AS.

По данным издания, CSD «предстоит решить», стоит ли передавать жалобу в Административный спортивный суд (TAD). Если вина господина Тебаса будет доказана, он может быть отстранен от должности. Сообщается, что президент La Liga обвиняется в пяти «серьезных нарушениях».

В апреле на сайте La Liga был опубликован отчет, в котором сказано, что «Барселона» нарушила финансовый fair play. В январе каталонский клуб продал 475 VIP-мест на реконструирующемся стадионе Camp Nou, благодаря чему удалось зарегистрировать футболистов Дани Ольмо и Пау Виктора. Однако эти средства не были зачислены на счета команды в установленные сроки. В одном из пунктов отчета отмечалось, что на тот момент клуб не имел положительного баланса для регистрации новых игроков. Позже «Барселона» выступила с заявлением, в котором выразила возмущение в связи с «обнародованием подробной финансовой информации».

Также Мигель Анхель Галана осудил Хавьера Тебаса за встречу с руководством клуба «Атлетик» из Бильбао. Вингер команды Нико Уильямс был одной из главных трансферных целей «Барселоны», однако в июле он продлил контракт с «Атлетиком» до 2035 года. Газета Marca сообщала, что переход сорвался, поскольку каталонский клуб не смог предоставить игроку гарантии его регистрации. Некоторые СМИ считают, что господин Тебас мог оказать влияние на игрока.

AS сообщил, что La Liga отказалась комментировать жалобы, поданные Мигелем Анхелем Галаном.

Таисия Орлова