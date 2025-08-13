Более 90 незаконно занятых помещений освободили в Петербурге за июль

В 13 районах Санкт-Петербурга за июль освободили 93 помещений, площади которых были заняты незаконно. Большую часть из них покинули добровольно, сообщили в пресс-службе комитета по контролю за имуществом.

Общая площадь освобожденных площадей превысила 5000 кв. метров. В трех случаях специалистам пришлось «выселить» граждан в принудительном порядке. Законные основания отсутствовали для использования 82 объектов.

Сотрудники комитета провели работу по освобождению помещений от хостелов и офисов, автосервисов, производственных мастерских и складов, розничных магазинов. После выселения все объекты опечатали и передали районным жилищным агентствам на ответственное хранение.

Татьяна Титаева