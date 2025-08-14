НОСТРОЙ: власти вряд ли согласятся на поэтапное раскрытие счетов дольщиков жилья

Вопреки ожиданиям застройщиков, возобновление обсуждения в правительстве поэтапного раскрытия эскроу-счетов в текущих макроэкономических реалиях крайне маловероятно. Такое мнение в блиц-интервью «Ъ» высказал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. На таких счетах хранятся деньги покупателей квартир до ввода жилых домов в эксплуатацию, в то время как для строительства недвижимости девелоперы берут в банках проектное финансирование.

Антон Глушков

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Такой механизм, который направлен на сохранение средств дольщиков, был введен в 2019 году после череды банкротств строительных компаний, в том числе таких крупных игроков отрасли, как СУ-155 и Urban Group. Это вызвало целую волну обманутых дольщиков, что стало реальной социальной проблемой.

При таком механизме застройщики вынуждены увеличивать уровень продаж по конкретным жилым комплексам и объем наполняемости эскроу-счетов. От этого зависит стоимость проектного финансирования. Еще три года назад, когда на первичном рынке был ажиотажный спрос, ставки по проектному финансированию в ряде случаев не превышал 1% годовых.

«Сегодня (при заметном снижении продаж квартир в новостройках по всей стране.— “Ъ”) средняя ставка по проектному кредитованию стабилизировалась в районе 10% годовых»,— говорит Антон Глушков. В то же время средние ставки по корпоративному кредитованию на стандартных условиях для других отраслей сейчас превышают 29%, по данным ЦБ.

По словам господина Глушкова, гипотетическое введение поэтапного раскрытия неизбежно привело бы к пересчету процентных ставок по проектному финансированию. «Определенные денежные средства поступали бы на счет застройщика, но основная часть кредитного портфеля незамедлительно рефинансировалась бы под больший процент»,— поясняет он.

Индустрия жилищного строительства начиная с пандемии получила серьезную господдержку. После отмены летом 2024 года массовой льготной ипотеки компании отрасли до сих пор пользуются мораторием на взыскание дольщиками компенсаций за срыв сроков строительства. С одной стороны, это помогает избежать банкротства небольших компаний, с другой — привело к росту числа новостроек, сдаваемых с серьезным срывом сроков.

