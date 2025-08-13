Дело похитившей 8 млн рублей тамбовской чиновницы передадут в суд

Завтра, 14 августа, в Ленинский районный суд города Тамбова поступит уголовное дело сотрудницы соцслужбы, обвиненной в хищении из бюджета более 7,6 млн руб. Об этом сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

По информации «Ъ-Черноземье», речь идет об экс- начальнике клиентской службы ТОГКУ (Тамбовское областное государственное казенное учреждение) «Центр социальной поддержки граждан» Анне Нимикиной. На прошлой неделе региональная прокуратура утвердила ей обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения; максимальное наказание — лишение свободы до шести лет, штраф до 80 тыс. руб.).

Следствие установило, что с 2021 по 2023 год сотрудница госорганов похитила более 7,6 млн руб. из бюджета. Эти средства были выделены на программу «Социальная поддержка граждан» в России. Обвиняемая, действуя с соучастниками, находила претендентов на выплаты, которые предоставляли ложные данные и поддельные документы. Под ее контролем проводились формальные проверки, после чего утверждались решения о выплате социальной помощи. В результате 28 человек незаконно получили выплаты от 200 до 350 тыс. рублей.

8 августа стало известно, что начальника муниципального казенного учреждения «Центр развития жилищно-коммунального комплекса и социальных инвестиций Моршанска» Александра Еркина осудили за служебный подлог. Ему назначили штраф в 400 тыс. руб. с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления до 2,5 лет.

Анна Швечикова