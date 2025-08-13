Макрон: Трамп понимает, что вопросы территорий могут решаться только с Украиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон после видеозвонка с президентом США Дональдом Трампом, украинским и европейскими лидерами заявил, что главная цель российско-американского саммита на Аляске — добиться прекращения огня. По словам французского лидера, американский президент понимает, что территориальные вопросы нельзя обсуждать без участия Украины.

«Разговор с Трампом позволил прояснить его намерения, а с нашей стороны — выразить наши ожидания. Желание США — добиться прекращения огня»,— сказал Эмманюэль Макрон после видеоконференции.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут на Аляске 15 августа и будут посвящены урегулированию российско-украинского конфликта. Канцлер Фридрих Мерц созвал видеоконференцию за два дня до встречи, чтобы скоординировать позиции Европы, США и Украины. По словам немецкого канцлера, союзники донесли, что на переговорах речь должна пойти об интересах безопасности Украины и Европы, а территориальные вопросы не могут обсуждаться без украинской стороны.

Лусине Баласян