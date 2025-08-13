Глава Tom Tailor: западные бренды задумались о возвращении в Россию в 2024 году

Ушедшие из России после начала СВО западные бренды «сто процентов» рано или поздно вернутся в страну. Такое мнение в интервью “Ъ” высказал глава немецкой сети магазинов одежды Tom Tailor в РФ Сергей Кондаков. По его информации, многие из них начали «прощупывать почву» для возвращения в 2024 году.

По словам господина Кондакова, уже в 2024 году ушедшие бренды контактировали с потенциальными партнерами, стали возвращаться обратно к сетям, с которыми они работали до этого, а также рассматривать модели обратного выкупа российских «дочек», которые были, например, переданы российскому менеджменту. Идет и защита товарных знаков.

«Все точно понимают, что в перспективе — среднесрочной или долгосрочной — возвращение случится»,— считает эксперт. После начала военной операции в связи с международными санкциями против РФ из страны ушли такие западные бренды, как Adidas, New Balance, Nike, а также ритейлеры массмаркет-сегмента H&M и Zara.

Подробнее о том, как западный бренд может работать в России в условиях санкций,— в интервью Сергея Кондакова “Ъ”.

Виктория Колганова