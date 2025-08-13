Глава одежной сети Tom Tailor в России назвал вклады причиной оттока покупателей

Магазины одежды сейчас конкурируют за покупателя даже не с онлайн-площадками, а с банками: россияне стремятся вкладывать деньги в депозиты, а не тратить их на необязательные покупки. Такое мнение высказал в интервью «Ъ» глава российского подразделения немецкой одежной сети Tom Tailor Сергей Кондаков.

«Когда ты можешь положить деньги под 20% на депозит, ты готов отказаться от новой куртки или от очередной пары кед, чтобы заработать»,— отметил господин Кондаков.

По его словам, Tom Tailor и другие одежные ритейлеры в последнее время сталкиваются с сильным оттоком покупателей. Прибыли у международных брендов начали падать, несмотря на продолжающийся прирост выручки. У ООО «ТТ Рус», операционной компании Tom Tailor в России, по итогам 2024 года чистая прибыль сократилась на 54%, до 339,3 млн руб., а выручка увеличилась на 7% год к году, до 5,6 млрд руб. Такая ситуация складывается из-за сильного роста расходов: дорожают логистика, сервисные услуги, аренда, увеличиваются затраты на фонд оплаты труда.

Однако ключевая ставка ЦБ через какое-то время в любом случае будет снижена, за ней упадут ставки по вкладам и потребители начнут тратить свободные средства на покупки, ожидает эксперт.

Подробнее о ситуации на рынке одежного ритейла в России,— в интервью Сергея Кондакова «Ъ».

Виктория Колганова