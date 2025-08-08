В Ленобласти накрыли две нарколаборатории для производства мефедрона

Два специально оборудованных подвала под гаражами, где планировали изготавливать запрещенные вещества, обнаружили в Ленинградской области. По местам изъяли две тонны перекурсоров, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изъятые перекурсоры

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры Изъятые перекурсоры

Фото: Пресс-служба Северо-западной транспортной прокуратуры

По информации таможенников, из этого объема злоумышленники изготовили бы свыше 200 кг мефедрона. Его стоимость на черном рынке может составить более 800 млн рублей.

Специалисты выяснили, что на один из складов Санкт-Петербурга доставили нелегальный груз из Средней Азии. Среди товаров народного потребления в машине находились десять металлических бочек с жидкостью бледно-розового цвета. Экспертиза показала, что это перекурсор для производства наркотиков.

За одним из получателей груза была установлена слежка, которая помогла выйти еще на двоих организаторов контрабанды. Эти лица планировали развернуть нарколаборатории в двух специально оборудованных подвалах под гаражами.

По этому факту возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств и их прекурсоров). Из помещений изъяли холодильные установки, сушилки, вакууматоры, грипперы и две тысячи литров химикатов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в садовом товариществе Ленобласти нашли пистолеты, патроны и кусты марихуаны.

Татьяна Титаева