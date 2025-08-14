Сети запасут энергию
«Россети» возьмут на себя строительство накопителей на юге РФ
«Россети» (MOEX: FEES) назначены ответственными за строительство систем накопления энергии (СНЭ) для покрытия энергодефицита на юге РФ, узнал “Ъ”. Технологическим партнером проекта станет структура «Росатома», хотя рассматривались и китайские поставщики. Строительство накопителей «Россетями» будет обеспечено за счет индексации тарифа магистральных сетей, указывают аналитики, что не должно повысить конечные цены на электроэнергию.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
«Россети» назначены ответственными за строительство СНЭ мощностью до 350 МВт для покрытия прогнозируемого энергодефицита на юге РФ. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака (“Ъ” видел протокол). Установить накопители планируется к 1 июля 2026 года, проект будет окупаться на счет индексации тарифа на передачу электроэнергии в течение пяти лет — с 2026 по 2031 год. Стоимость проекта и уровень необходимой индексации тарифа на передачу сейчас рассчитывают «Россети».
Одним из сценариев строительства СНЭ на юге РФ было проведение конкурса для инвесторов с заключением аналога договоров на поставку мощности (возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей на оптовом энергорынке). Но регуляторы отказались от него, рассчитывая, что назначение «Россетей» ответственными за пилотный проект поможет покрыть энергодефицит более оперативно: компания уже располагает площадками с подстанциями, а вопрос технологического присоединения будет решен в упрощенном порядке, поясняет источник “Ъ”.
По словам собеседника “Ъ”, технологическим партнером «Россетей» станет «Рэнера» (подконтрольна ТВЭЛ, топливному дивизиону «Росатома»). В качестве поставщиков рассматривались китайские компании, но выбор пал на локализованное оборудование. Среди причин — высокие требования к безопасности на режимных объектах и возможность сервисного обслуживания специалистами из России, указывает источник “Ъ”.
Сейчас у «Рэнеры» строятся две гигафабрики общей мощностью 8 ГВт•ч в год: первая будет запущена в Калининградской области в 2025 году, вторая — в Красной Пахре в 2026 году.
В «Россетях» сообщили “Ъ”, что участие компании в данном проекте возможно, а вопрос определения производителя и технического партнера обсуждается. В Минэнерго и «Росатоме» не ответили на запрос “Ъ”.
В «Сообществе потребителей энергии» считают, что решение устанавливать накопители, которые исчерпают свой ресурс раньше, чем появится новая генерация, и в объеме, который может оказаться заметно больше требуемого, имеет высокий риск неоправданных инвестиций. «Проще и кратно дешевле риск дефицита можно закрыть с помощью управления спросом и розничной генерации, которые гибко настраиваются под потребность и не требуют капитальных расходов»,— говорят в ассоциации.
«Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) рассматривает использование электрохимических накопителей как одну из перспективных технологий, которая может применяться для оперативного покрытия прогнозируемых дефицитов мощности. Учитывая режимно-балансовую ситуацию в Объединенной энергосети юга, отмечают в регуляторе, целесообразно в минимально возможные сроки реализовать первые проекты по использованию накопителей в промышленном масштабе, чтобы получить и дополнительные мощности к ближайшим периодам пиковых нагрузок, и практический опыт применения новой технологии.
В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сказали, что не располагают информацией об официальном решении о выборе подрядчика на строительство СНЭ и механизма финансирования строительства.
По оценкам экспертов «Транснефтьэнерго», в июле конечная цена на электроэнергию в Краснодарском крае для крупных потребителей (свыше 10 МВт), подключенных к сетям высокого напряжения, составляла около 6,2 руб. за 1 кВт•ч, в Ростовской области — около 6,8 руб. за 1 кВт•ч. Доля тарифа на передачу в конечной цене в Краснодарском крае — 43%, в Ростовской области — 54%. Конечная цена киловатт-часа для объектов, подключенных к сетям на среднем уровне напряжения, в Краснодарском крае — около 9,1 руб., 61% занимает сетевой тариф. В Ростовской области конечная цена — примерно 7,4 руб., 57% занимает тариф на передачу.
Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим поясняет, что строительство СНЭ силами «Россетей» будет осуществляться не за счет индексации тарифа распределительных сетей, а через тарифы Единой национальной электросети (ЕНЭС). В структуре средней конечной цены на электроэнергию в регионах юга России расходы ЕНЭС занимают около 8%, указывает он.
Доля стоимости услуг по передаче в конечной цене клиентов на магистральных сетях в Ростовской области может достигать 19%, в Краснодарском крае — 15%, оценивают эксперты «Транснефтьэнерго».
Предварительно суммарная стоимость строительства СНЭ в объеме 350 МВт господином Сасимом оценивается в 90 млрд руб. При текущей норме доходности Федеральной сетевой компании (ФСК) в 10% среднегодовой возврат средств в течение пяти лет должен составлять около 27 млрд руб. «В случае переноса других инвестиционных мероприятий из-за строительства СНЭ дополнительного роста тарифа ЕНЭС не произойдет»,— указывает господин Сасим. Если же замещения проектов не будет, то учет проектов по СНЭ может добавить к текущей индексации тарифа ФСК 1–3%, но влияние на конечную цену электроэнергии не превысит 0,03%, считает эксперт.