Сети запасут энергию

«Россети» (MOEX: FEES) назначены ответственными за строительство систем накопления энергии (СНЭ) для покрытия энергодефицита на юге РФ, узнал “Ъ”. Технологическим партнером проекта станет структура «Росатома», хотя рассматривались и китайские поставщики. Строительство накопителей «Россетями» будет обеспечено за счет индексации тарифа магистральных сетей, указывают аналитики, что не должно повысить конечные цены на электроэнергию.

«Россети» назначены ответственными за строительство СНЭ мощностью до 350 МВт для покрытия прогнозируемого энергодефицита на юге РФ. Вопрос обсуждался на совещании у вице-премьера Александра Новака (“Ъ” видел протокол). Установить накопители планируется к 1 июля 2026 года, проект будет окупаться на счет индексации тарифа на передачу электроэнергии в течение пяти лет — с 2026 по 2031 год. Стоимость проекта и уровень необходимой индексации тарифа на передачу сейчас рассчитывают «Россети».

Одним из сценариев строительства СНЭ на юге РФ было проведение конкурса для инвесторов с заключением аналога договоров на поставку мощности (возврат инвестиций в течение 15 лет за счет повышенных платежей потребителей на оптовом энергорынке). Но регуляторы отказались от него, рассчитывая, что назначение «Россетей» ответственными за пилотный проект поможет покрыть энергодефицит более оперативно: компания уже располагает площадками с подстанциями, а вопрос технологического присоединения будет решен в упрощенном порядке, поясняет источник “Ъ”.

По словам собеседника “Ъ”, технологическим партнером «Россетей» станет «Рэнера» (подконтрольна ТВЭЛ, топливному дивизиону «Росатома»). В качестве поставщиков рассматривались китайские компании, но выбор пал на локализованное оборудование. Среди причин — высокие требования к безопасности на режимных объектах и возможность сервисного обслуживания специалистами из России, указывает источник “Ъ”.

Сейчас у «Рэнеры» строятся две гигафабрики общей мощностью 8 ГВт•ч в год: первая будет запущена в Калининградской области в 2025 году, вторая — в Красной Пахре в 2026 году.

В «Россетях» сообщили “Ъ”, что участие компании в данном проекте возможно, а вопрос определения производителя и технического партнера обсуждается. В Минэнерго и «Росатоме» не ответили на запрос “Ъ”.

В «Сообществе потребителей энергии» считают, что решение устанавливать накопители, которые исчерпают свой ресурс раньше, чем появится новая генерация, и в объеме, который может оказаться заметно больше требуемого, имеет высокий риск неоправданных инвестиций. «Проще и кратно дешевле риск дефицита можно закрыть с помощью управления спросом и розничной генерации, которые гибко настраиваются под потребность и не требуют капитальных расходов»,— говорят в ассоциации.

«Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) рассматривает использование электрохимических накопителей как одну из перспективных технологий, которая может применяться для оперативного покрытия прогнозируемых дефицитов мощности. Учитывая режимно-балансовую ситуацию в Объединенной энергосети юга, отмечают в регуляторе, целесообразно в минимально возможные сроки реализовать первые проекты по использованию накопителей в промышленном масштабе, чтобы получить и дополнительные мощности к ближайшим периодам пиковых нагрузок, и практический опыт применения новой технологии.

В «Совете рынка» (регулятор энергорынков) сказали, что не располагают информацией об официальном решении о выборе подрядчика на строительство СНЭ и механизма финансирования строительства.

По оценкам экспертов «Транснефтьэнерго», в июле конечная цена на электроэнергию в Краснодарском крае для крупных потребителей (свыше 10 МВт), подключенных к сетям высокого напряжения, составляла около 6,2 руб. за 1 кВт•ч, в Ростовской области — около 6,8 руб. за 1 кВт•ч. Доля тарифа на передачу в конечной цене в Краснодарском крае — 43%, в Ростовской области — 54%. Конечная цена киловатт-часа для объектов, подключенных к сетям на среднем уровне напряжения, в Краснодарском крае — около 9,1 руб., 61% занимает сетевой тариф. В Ростовской области конечная цена — примерно 7,4 руб., 57% занимает тариф на передачу.

Директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим поясняет, что строительство СНЭ силами «Россетей» будет осуществляться не за счет индексации тарифа распределительных сетей, а через тарифы Единой национальной электросети (ЕНЭС). В структуре средней конечной цены на электроэнергию в регионах юга России расходы ЕНЭС занимают около 8%, указывает он.

Доля стоимости услуг по передаче в конечной цене клиентов на магистральных сетях в Ростовской области может достигать 19%, в Краснодарском крае — 15%, оценивают эксперты «Транснефтьэнерго».

Предварительно суммарная стоимость строительства СНЭ в объеме 350 МВт господином Сасимом оценивается в 90 млрд руб. При текущей норме доходности Федеральной сетевой компании (ФСК) в 10% среднегодовой возврат средств в течение пяти лет должен составлять около 27 млрд руб. «В случае переноса других инвестиционных мероприятий из-за строительства СНЭ дополнительного роста тарифа ЕНЭС не произойдет»,— указывает господин Сасим. Если же замещения проектов не будет, то учет проектов по СНЭ может добавить к текущей индексации тарифа ФСК 1–3%, но влияние на конечную цену электроэнергии не превысит 0,03%, считает эксперт.

Анна Тыбинь