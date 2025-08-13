Глава Tom Tailor в РФ рассказал о коллекциях бренда, созданных для россиян

80–85% линейки немецкого бренда Tom Tailor в России состоит из единого для всех стран присутствия ассортимента, рассказал «Ъ» глава операционной «дочки» компании в России Сергей Кондаков. Остальные 10–15% вещей европейские дизайнеры бренда создают специально для российского рынка.

«Есть определенная специфика: российские мужчины, например, часто ищут именно те вещи, которые покупали много лет назад, и для них мы повторяем наиболее успешные модели. А женщины, наоборот, больше следят за модой и требовательны к трендам. Так что мы участвуем в формировании всей линейки, а часть ее адаптируем именно под нашего покупателя»,— рассказал господин Кондаков.

Разница между российскими и европейскими покупателями, по словам топ-менеджера ритейлера, в том, что россияне в одежде менее консервативны. «В целом влияет свойственная нам какая-то не успокоенность самим собой, постоянное желание меняться. Вот такая культурная база. Посмотрите, сколько всего у нас за последние годы произошло: все менялось с такой скоростью, и вкусы тоже менялись»,— отметил он.

Подробнее о том, куда идет российский fashion-бизнес,— в интервью Сергея Кондакова «Ъ».

Виктория Колганова