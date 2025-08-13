Санкции вводят в режим ожидания

«Евротройка» пригрозила Ирану возвратом санкций. Германия, Франция и Великобритания предупредили, что если Тегеран не вернется к переговорам по ядерной программе, ограничения могут быть восстановлены. Письмо с соответствующим заявлением министры иностранных дел направили в ООН. В нем указано, что у Ирана есть время до конца августа. Если переговоры не возобновятся, страны готовы задействовать механизм возврата ограничений. Речь идет о так называемом snapback, при котором санкции Совбеза ООН против Тегерана автоматически восстановятся. Применить механизм «евротройка» сможет до 18 октября.

Рестрикции против Исламской Республики приостановили в 2015 году. Тогда Иран при участии шести стран, включая США, Россию и Китай, договорился об ограничении ядерной программы. Взамен с Тегерана временно сняли международные санкции. Сам Иран готов вернуться за стол переговоров, но будет ждать более выгодных для себя условий сделки, считает политолог-востоковед Владимир Сотников: «Решение европейских стран неокончательное, торг будет продолжаться, пока все стороны, так сказать, не придут к какому-то решению, которое устраивает всех. Иран не очень-то хотел на самом деле выходить из МАГАТЭ, это, скорее, было импульсивное решение. Контроль агентства за ядерной программой республики на объектах по обогащению урана — это некая гарантия того, что удары, которые наносились во время скоротечного конфликта с Израилем, в том числе и со стороны США, не повторятся. Что касается европейских стран, то Иран очень заинтересован в том, чтобы с ними торговать. В Америке, в свою очередь, очень интересуются иранскими нефтью и рынком, немцы к этому подключаются, в Британии дела обстоят не так радужно. Это торг, который ведут все участвующие в этом стороны.

Не исключено, что Тегеран согласится возобновить переговоры в том же формате: Германия, Великобритания, Франция, США. Не уверен насчет подключения России: иранцы обиделись, что Москва заняла нейтральную позицию во время противостояния с Израилем. Возможно, РФ подключится на последнем этапе. А вот европейские страны Исламской Республикой будут привлечены, возможно, удастся о чем-то договориться и с американцами, и в итоге они могут навязать свое решение этого вопроса. Иранцы в этом объективно заинтересованы, поскольку это гарантия того, что не будет нападений. Взамен они могут пообещать, что не будет обогащать уран свыше 20%. 20% обогащения — это еще не уран военного назначения».

О возвращении к ядерной сделке Лондон, Париж и Берлин договаривались с Тегераном еще в июле на отдельных переговорах в Стамбуле. Представители иранской стороны тогда назвали встречу «серьезной, откровенной и подробной». Позднее диалог с «евротройкой» власти Ирана оценили скептичнее. Министр иностранных дел республики Аббас Аракчи заявил Financial Times, что у Европы нет оснований вернуться к переговорам, а механизм возобновления санкций, по его словам, уже не имеет значения. Уверенности Тегерану в этой ситуации придают действия США, поскольку Вашингтон договаривается с республикой во многом отдельно от стран ЕС, заметил востоковед и консультант ПИР-центра Леонид Цуканов:

«Попытка восстановить санкционный режим через Совбез ООН мотивировано тем, что Иран не выполняет обязательства по ядерной сделке, но один из ее пунктов подразумевает, что, если один из гарантов покидает договор досрочно, то Тегеран освобождается от обязательств. С учетом того, что в 2018 году США покинули договор первыми, это ключевой аргумент Исламской Республики в том, что доводы Европы не обоснованны.

Что касается потенциальной ударной силы данных санкций, с одной стороны, их возвращение усилит давление на национальную экономику, а с другой, с учетом ее переориентированности на внутренние нужды и выстроенные альтернативные маршруты и взаимодействие, вряд ли окажется фатальной.

Вашингтон в принципе действует отдельно от европейских стран, пытаясь продавить Иран самостоятельно на переговорах и исключительно под свои условия. Европейские страны, как правило, не выдвигают Тегерану требования по ограничению в ракетной программе, созданию условий для роспуска КСИР. У США переговорная рамка жестче, и, соответственно, не совсем совпадает с запросами ЕС. В нынешних условиях Вашингтон, скорее всего, будет действовать самостоятельно, при этом, с одной стороны, вводя санкции, а с другой, попытавшись перетянуть одеяло на себя, затянув Иран в переговоры уже на своих условиях. На данный момент можно выступать с пессимистических позиций: внутри Исламской Республики нет готовности к полноценным переговорам. И США, и Европа действуют с достаточно недружелюбных позиций, в таких условиях договариваться иранцам очень сложно, ждать возвращения в ядерную сделку все-таки не стоит, наверное, в ближайшие полгода».

Санкции Совбеза ООН действовали против иранских компаний и физлиц из нефтяной, банковской и судоходной отрасли. Ограничения накладывались и на сферу секретных технологий.

Егор Парфенов