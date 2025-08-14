В Новосибирской области вводят ограничения мобильного интернета

Ограничения мобильного интернета вводятся на отдельных территориях в Новосибирской области. «Решение принято в целях обеспечения безопасности жителей и объектов инфраструктуры»,— сообщается в Telegram-канале областной антитеррористической комиссии со ссылкой на замруководителя администрации губернатора и правительства региона Сергея Нешумова.

Уточняется, что голосовая связь, sms-сообщения и проводной интернет будут работать в штатном режиме.

По данным сервиса downdetector, за минувшие сутки в регионе зафиксировано более 1 тыс. жалоб на работу мобильного интернета.

Как писал «Ъ-Сибирь», ранее ограничения на работу мобильного интернета были введены и на территории других регионов Сибирского федерального округа. Накануне власти Томской области перебои связи объяснили «проведением плановых работ на сетях связи и повышением мер безопасности».

Александра Стрелкова