Трамп ответил на заявления о «победе Путина» из-за встречи лидеров на Аляске

Президент США Дональд Трамп обвинил в публикации фейков СМИ, которые представляют его предстоящую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным как проигрыш американской стороны. По его словам, США «выигрывают по всем направлениям».

«Постоянно цитируют уволенных неудачников и действительно глупых людей, вроде Джона Болтона, который только что сказал, что, хотя встреча проходит на американской земле, ''Путин уже победил’’»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social. «Если бы я получил Москву и Ленинград бесплатно в рамках сделки с Россией, фейковые новости сказали бы, что я заключил плохую сделку!»,— подчеркнул президент США.

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа пройдут 15 августа. Как писал CNN, рассматривалась возможность провести переговоры в Венгрии, но в итоге российская сторона приняла вариант с Аляской. По словам источников телеканала, чиновники Белого дома были удивлены согласием Владимира Путина на это предложение.

Бывший советник Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что «единственное место лучше Аляски для Путина — это проведение саммита в Москве». В связи с этим господин Болтон назвал проведение встречи на этой территории «огромной победой» российского президента.

Лусине Баласян