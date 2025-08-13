В Москве пройдет международный фестиваль скейтбординга Grand Skate Tour

С 14 по 24 августа в московском парке «Ходынское поле» пройдет Grand Skate Tour 2025 — международный фестиваль, объединяющий любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга.

Как сообщили организаторы мероприятия, в этом году в Grand Skate Tour примут участие около 5000 спортсменов из более чем 60 стран. На фестиваль приедут участники Олимпийских игр и призеры престижных международных соревнований.

Участник парижской Олимпиады аргентинец Матиас Дель Олио, завоевавший серебряную медаль чемпионата мира-2024 по скейтбордингу, заявил, что Grand Skate Tour — «один из лучших турниров, в которых он принимал участие». По его мнению, этот вид спорта «дает людям чувство общности и сопричастности».

«Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате — расширенном как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, так и с точки зрения географического охвата — наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберет такого количества стран», — сказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.

Помимо соревнований в рамках Grand Skate Tour также пройдут культурные мероприятия и мастер-классы.

Арнольд Кабанов