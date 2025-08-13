Власти Украины начали эвакуацию населения с территорий вокруг Красноармейска

Украинские власти начала обязательную эвакуацию семей с детьми из 14 населенных пунктов ДНР, находящихся под контролем ВСУ, и расположенных к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом заявил назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

Эвакуация объявлена в городе Белозерское, сел Благодать, Боковое, Веселое Поле, Весна, Мировое, Нововодяное Белозерской общины, а также из поселка Святогоровка, сел Викторовка, Bеровка, Копани, Нововикторовка, Новоукраинка и Степи Добропольской общины. По его словам, в этих населенных пунктах сейчас находится 1150 детей.

Красноармейск остается важнейшим логистическим узлом для группировки ВСУ на донецком операционном направлении. Через него проходит дорога, по которой проходит снабжение украинских сил в Северодонецко-Славянской агломерации. Накануне российские войска взяли под контроль трассу к северу от города, что может привести к дестабилизации украинской обороны.

Подробнее о происходящем на этом участке фронта — в материале «Заход на глубину».