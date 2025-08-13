План производства на концерне «Калашников» выполнен на 100% в первом полугодии

План производства основных дивизионов АО «Концерн “Калашников”» выполнен на 100% по итогам шести месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба предприятия. Сумма изготовленной продукции военного и гражданского назначения за указанный период возросла на 52% год к году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба концерна «Калашников» Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«В 2025 году продолжается рост объемов выпуска военной продукции. Государственный заказ на боевое стрелковое оружие остается на стабильно высоком уровне»,— говорится в сообщении. Госконтракты выполняются в полном объеме, отгрузки осуществляются без задержек.

Выручка от производственной деятельности в первом полугодии также возросла, финансовых и процентных показателей не приводится. По сектору гражданской продукции увеличено производство станочного оборудования, спрос на инструмент и гражданское стрелковое оружие.

Напомним, стоимость чистых активов концерна по итогам второго квартала составила 27,2 млрд руб., указано на сайте «Федресурса». Показатель относительно марта возрос на 5,1%, год к году — на 22,7%.