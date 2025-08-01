Стоимость чистых активов оборонного концерна «Калашников» возросла на 22% за год

Стоимость чистых активов удмуртского АО «Концерн “Калашников”» (одно из крупнейших предприятий ОПК в РФ) по итогам второго квартала составила 27,2 млрд руб., указано на сайте «Федресурса». Показатель относительно марта возрос на 5,1%, год к году — на 22,7%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Основным видом деятельности АО «Концерн “Калашников”» является производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится порядка 95% производства стрелкового вооружения РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором концерна с мая 2024 года является Алан Лушников.

В группу концерна входят «Ижевский механический завод» (ИМЗ), «Ижевские беспилотные системы» (ИжБС), «Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения» (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. АО «Концерн “Калашников”» — наследник градообразующего Ижевского оружейного завода (основан в 1807 году).

Как указано на «СПАРК-Интерфакс», АО «Концерн “Калашников”» входит в санкционные списки Евросоюза, Великобритании, США, Швейцарии и Украины. После 2021 года финансовые результаты АО не опубликованы. Тогда выручка концерна год к году возросла на 52,6% и составила 23,7 млрд руб.