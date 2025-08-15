Из свежей почты

Богдан Власов, 5 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 447 руб.

Внимание! Цена лечения 251 447 руб. Телезрители ГТРК «Нижний Новгород» соберут 38 тыс. руб.

В восемь месяцев у Богдана выявили поражение центральной нервной системы и вывих тазобедренного сустава. Сын не мог сидеть, не ползал. Терапия в местных медцентрах не давала особых результатов. В прошлом году с помощью благотворителей мы прошли лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ). После этого Богдан встал на ноги и сделал первые шаги с поддержкой. Вскоре ему провели операцию на бедре. Сейчас сын осваивает ходунки, умеет забираться на диван, но сам не сидит и не ходит. Помогите продолжить лечение! Сама я с оплатой не справлюсь. Кристина Власова, Нижегородская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Необходимо продолжать терапию, направленную на восстановление нормального мышечного тонуса, развивать координацию и равновесие, стимулировать развитие речи Богдана».

Алена Любимова, 13 лет, сужение верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 226 600 руб.

Из-за спастики мышц у Алены неправильно развивались челюсти: верхняя очень узкая, с глубоким нёбом, а нижняя маленькая. Зубам не хватало места, дочь не могла откусывать и жевать. В 2019 году при поддержке Русфонда мы начали ортодонтию в московской клинике. Врачи расширяют челюсти и выравнивают прикус, трудностей с пережевыванием уже почти нет, речь понятная. Ортодонтию нужно обязательно продолжить, но стоит лечение дорого — оплату нам не потянуть. Марина Бабина, Москва

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Нужно продолжать лечение для исправления прикуса Алены с помощью двухчелюстного несъемного аппарата».

Глеб Куцель, 11 лет, спастическая тетраплегия, требуется вертикализатор. 155 521 руб.

Внимание! Цена вертикализатора 337 521 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 75 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 32 тыс. руб.

На 29-й неделе беременности врачи сделали мне экстренное кесарево сечение. Двойняшки Глеб и Мирон родились в тяжелом состоянии, на 14-й день Мирон умер. У Глеба произошло кровоизлияние в мозг, выписали его только в два месяца. Несмотря на непрерывное лечение, сын не сидит и не стоит. В январе он перенес операцию на тазобедренном суставе, и сейчас врачи рекомендуют ежедневную вертикализацию, чтобы избежать ортопедических осложнений, стимулировать мышцы. Глебу нужен вертикализатор, оснащенный функцией разведения ног,— в нем сын сможет ставить ноги в разных положениях. Но стоит такое устройство неподъемную сумму. Алина Куцель, Красноярский край

Невролог НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Наталья Мамонтова (Москва): «Учитывая состояние мальчика, для обеспечения правильной позы стоя ему рекомендован передне-заднеопорный вертикализатор RTX-18».

Лиза Алтунина, 14 лет, последствия позвоночно-спинномозговой травмы, требуется реабилитация. 207 637 руб.

Внимание! Цена реабилитации 556 637 руб. ГБУ «Мосгоргеотрест» внесло 50 тыс. руб. ООО «ОЗЭУ» — 25 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 245 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 29 тыс. руб.

12 апреля прошлого года дочка упала с крыши заброшенной пятиэтажки. Лизу нашли лежащей на земле, она не чувствовала ног. У нее выявили сильный ушиб и сдавливание спинного мозга, переломы позвонков, ушибы легких, головы. В Оренбурге устранили сдавливание спинного мозга, на позвоночник установили металлоконструкцию. После двух курсов лечения в московском медцентре, оплаченных благотворителями, Лиза стала сильнее, уже сгибает и удерживает правую ногу, появилась чувствительность в стопах. Нам обязательно нужно продолжить лечение, но стоит оно крайне дорого. Вся надежда на вас! Людмила Алтунина, Оренбургская область

Невролог реабилитационного центра «Преодоление» Татьяна Петерс (Москва): «Лиза — настоящий борец, смогла управлять коляской и обслуживать себя. Сейчас ей надо научиться вставать и стоять с ходунками. Для этого необходима комплексная реабилитация».

