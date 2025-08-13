Матчи первого тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о Диогу Жоте

Перед матчами первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) пройдет минута молчания в память о погибшем футболисте «Ливерпуля» и сборной Португалии Диогу Жоте и его младшем брате Андре Сильве. Об этом сообщает BBC.

Матчи первого тура АПЛ пройдут с 15 по 18 августа. Сообщается, что игроки всех команд выйдут на поле с траурными повязками. Также на больших экранах стадионов будут транслироваться фотографии Жоты и Сильвы.

Диогу Жота и Андре Сильва погибли 3 июля. ДТП произошло в провинции Самора на северо-западе Испании. Сообщается, что у Lamborghini, в котором находились погибшие, загорелась покрышка, в результате чего автомобиль вылетел в кювет и загорелся.

Жота представлял «Ливерпуль» с 2020 года. В составе команды он стал чемпионом Англии (2025) и обладателем Кубка страны (2022). 20-й номер, под которым играл Жота, навсегда выведен из обращения. Также футболист выступал за португальский «Порту», испанский «Атлетико» и английский «Вулвергемптон».

Таисия Орлова