Глава ФНС доложил Путину об объеме отсрочки по налогам для угольной отрасли

Федеральная налоговая служба предоставила угольной отрасли отсрочку по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховым взносам на 47 млрд руб. Об этом глава службы Даниил Егоров сообщил президенту России Владимиру Путину на встрече в Кремле.

«Также угольная отрасль у нас в отсрочках на 47 миллиардов. То есть мы и Правительство по Вашему поручению очень гибко подходим: там, где необходима налоговая поддержка, она оказывается»,— сказал господин Егоров (цитата по сайту Кремля).

Также, подчеркнул глава ФНС, налоговые отсрочки действуют в Белгородской и Курской областях. По его словам, с этого года в России используется новая система расчета подоходного налога по прогрессивной шкале. Ее ввели с 1 января 2025 года.

В мае этого года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки угольной промышленности. Предприятиям предоставили отсрочку по НДПИ и страховым взносам до 1 декабря.

