Глава Tom Tailor в РФ рассказал о путях доставки товаров из Германии

Коллекции бренда Tom Tailor ввозятся в Россию из Германии автомобильным транспортом через Польшу, Белоруссию и Литву, рассказал «Ъ» глава российского представительства одежной сети Сергей Кондаков. Он отметил, что все проблемы с логистикой бренду удалось решить еще в 2022–2023 годах.

«Нельзя сказать, что она (логистика.— “Ъ”) сейчас такая же быстрая, как раньше, но достаточно стабильная. Это в том числе благодаря тому, что мы работаем с очень гибкими, очень клиентоориентированными партнерами (из числа перевозчиков.— “Ъ”)»,— говорит Сергей Кондаков.

По его словам, свои коллекции бренд отшивает на фабриках в Юго-Восточной Азии, включая Бангладеш, Вьетнам, Индонезию. Также компания работает с производствами в Турции. Оттуда вся продукция доставляется в Германию, и местный офис уже распределяет ее в страны присутствия бренда. Российское подразделение не раз обсуждало возможность доставки из Азии напрямую в РФ, однако пока все же удобнее возить продукцию из Германии, заключает господин Кондаков.

Виктория Колганова