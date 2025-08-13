Поезд памяти режиссера Олега Табакова запустили в московском метро

В московском метро появился тематический поезд к 90-летию со дня рождения режиссера Олега Табакова. Видео с церемонии в электродепо «Аминьевское» опубликовала пресс-служба театра имени режиссера.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на церемонии присутствовали председатель совета директоров АО «Киностудия "Союзмультфильм"» Юлиана Слащёва, артистка Марина Зудина и заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Олег Павлович был очень афористичный человек, и вот он нам студентам на сцене говорил: "Будьте локомотивами, толкайте вагоны, тащите на сцене за собой весь коллектив". Поэтому этот замечательный состав повезет каждого человека, кто в него попадет, домой, на работу, в институт, в школу и точно создаст потрясающее, очень хорошее настроение»,— сказал господин Машков, выступая на церемонии.

Госпожа Слащёва пояснила, что первые два вагона поезда посвящены новому анимационному сериалу «Простоквашино», а последние — всем картинам, в озвучке которых принимал участие Олег Табаков.

Полина Мотызлевская