Поезд памяти режиссера Олега Табакова запустили в московском метро

В московском метро появился тематический поезд к 90-летию со дня рождения режиссера Олега Табакова. Видео с церемонии в электродепо «Аминьевское» опубликовала пресс-служба театра имени режиссера.

Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Фото: Василий Кузьмичёнок / Агентство «Москва»

Как сообщает корреспондент ТАСС, на церемонии присутствовали председатель совета директоров АО «Киностудия "Союзмультфильм"» Юлиана Слащёва, артистка Марина Зудина и заммэра столицы Максим Ликсутов.

«Олег Павлович был очень афористичный человек, и вот он нам студентам на сцене говорил: "Будьте локомотивами, толкайте вагоны, тащите на сцене за собой весь коллектив". Поэтому этот замечательный состав повезет каждого человека, кто в него попадет, домой, на работу, в институт, в школу и точно создаст потрясающее, очень хорошее настроение»,— сказал господин Машков, выступая на церемонии.

Госпожа Слащёва пояснила, что первые два вагона поезда посвящены новому анимационному сериалу «Простоквашино», а последние — всем картинам, в озвучке которых принимал участие Олег Табаков.

Полина Мотызлевская

«Сегодня нет героев. Это нормально»

Олег Табаков родился в семье врачей 17 августа 1935 года. В 1950—1953 годах занимался в театральном кружке «Молодая гвардия» Саратовского Дворца пионеров и школьников, а после окончания школы поступил в Школу-студию МХАТ, где считался одним из лучших студентов. Учась на третьем курсе, он сыграл свою первую роль в кино — в фильме «Саша вступает в жизнь»

Фото: из личного архива Олега Табакова

«Все эти разговоры, что кино убило театр, — чушь собачья. Немыслимая привилегия театра: приходит живой человек — ему предлагают действо, которое разворачивается только один раз, на его глазах. Вышли два актера, вынесли коврик — и началось. 50 лет назад Михаил Ромм предрек театру смерть — от кинематографа. Прошло 50 лет — никаких сообщающихся сосудов из театра и кино не вышло. Наоборот, кино по-прежнему паразитически употребляет театральных актеров»
На фото: актеры Михаил Казаков (слева) и Олег Табаков, 1959 год

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1957 году под крышей Школы-студии МХАТ актер и режиссер Олег Ефремов, оказавший значительное влияние на окончательное профессиональное становление Олега Табакова, создал Студию молодых актеров, из которой впоследствии вышел театр «Современник». Как говорил потом Табаков, «Современник» стал «…подтверждением величия Московского Художественного театра... учения Станиславского и Немировича-Данченко о живом актере, живой жизни человеческого духа»
На фото: актеры Олег Табаков и Владимир Машков (справа) на сцене во время спектакля

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк»

«Зрелищность для меня не бранное слово. Да будьте вы семи пядей во лбу и переполнены самыми значительными гуманными идеями, но если театральное действо не зрелищно — не будут вас смотреть. Люди уйдут из зрительного зала, невзирая на дороговизну билетов. Сначала они голосуют рублем, потом — ногами. Психологический театр хорош, когда он зрелищен. Когда он дидактичен — не проще ли организовать театр комнатный или квартирный?»
На фото: Олег Табаков (в центре) с коллегами

Фото: Коммерсантъ / Валерий Плотников

С 1957 по 1983 год Олег Табаков являлся ведущим артистом «Современника», кроме того, стал самым молодым из шести основателей этого театра. Однако с 1976 по 1983 год Табаков оставался там уже только на «разовых» ролях, а в 1983 году по приглашению Олега Ефремова перешел в МХАТ
На фото: премьера спектакля «Кабала Святош» во МХТ им. Чехова (2001 год), главную роль в котором исполнил худрук театра Олег Табаков (слева)

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Актер, адекватно воспринимающий окружающий мир, то есть адекватно оценивающий предлагаемые обстоятельства — сила невиданная. Мои учителя говорили: от существа к существу о существе по существу. Сочетания такого рода в театре встречаются все реже и реже: все более как-то получается не по существу»
На фото: худрук театра Олег Табаков во время сбора труппы МХТ им. Чехова, посвященного началу 105-го сезона

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

В 1977 году Олегу Табакову удалось получить в Москве бывший угольный склад на Чаплыгина. Собственными руками актер и его курс очистили и отремонтировали заброшенное помещение, со временем превратившееся в знаменитый подвал «Табакерки». Новый театр открылся в 1978 году премьерой спектакля «С весной я вернусь к тебе», быстро получил известность, однако официального статуса театру не давали довольно долго
На фото: худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин (стоит) и худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

«Время, когда о нас кто-то должен позаботиться, — ушло безвозвратно. Хочешь жить — научись зарабатывать. Ни за что не променяю ни на какую чечевичную похлебку собеса, ни на какой социалистический гарант старости моей — ту свободу, которую получил»
На фото: закладка именной плиты Олега Табакова с отпечатком ладони на «Аллее Славы», 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

С 1973 года Олег Табаков преподавал актерское мастерство. В 1986—2000 годах он был ректором Школы-студии МXАТ, где выпустил четыре курса, в 1992 году основал Летнюю школу имени Станиславского в Бостоне (США). А в сентябре 2010 года стал основателем, худруком и преподавателем открытого театрального колледжа при «Табакерке»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

«Существо мужского пола должно обеспечивать прожиточный минимум жене, детям и людям, за которых это существо в ответе. Так, во всяком случае, считали в моей семье в городе Саратове. Вот и все. 90-е? Ничего страшного тогда не происходило. Я работал: ставил спектакли, зарабатывал деньги за границей. Не переживал, а делал свое дело. Ничего драматического — наоборот даже: в 95-м у меня родился сын Павел»
На фото: худрук театра «Ленком» Марк Захаров (слева) и худрук МХТ им. Чехова Олег Табаков

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лекай  /  купить фото

В марте 2014 года актер подписал обращение деятелей культуры России в поддержку политики президента Владимира Путина на Украине и в Крыму. А годом позднее Табаков высказался в поддержку директора Новосибирского театра оперы и балета Бориса Мездрича, режиссера оперы «Тангейзер», в отношении которого было возбуждено дело: «Не может не вызывать тревогу сам факт возбуждения уголовного дела по поводу художественного произведения, каким бы спорным и неоднозначным оно ни было»
На фото: Владимир Путин и Олег Табаков во время заседания Совета при президенте России по культуре и искусству, 2007 год

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

«Сегодня нет героев. Это нормально. Что-то я не шибко помню, чтобы французская революция рождала обилие героев. Все больше тартюфы или какие-либо такие пакостники, дурачки, вроде Журдена. Сейчас наши главные киногерои — это "менты" и подросшие Гарри Поттеры из "Ночного дозора". Моими героями были Соколов из "Судьбы человека", да даже мой мальчишка из "Шумного дня", но как-то все они удивительно далеки находились от юридической сферы и, уж тем более, от охраны общественного порядка. Для меня герои — настоящие, не киношные — просто русские интеллигенты: Лихачев, Солженицын»

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Олег Табаков сыграл более 120 ролей в кино. Известность ему принесли работы в фильмах «Война и мир», «Гори, гори, моя звезда», «Семнадцать мгновений весны», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Ширли-мырли». Из-за большой нагрузки актер перенес инфаркт в 29 лет (1964 год). Табаков также озвучивал роли во многих мультфильмах, в частности, подарил свой голос коту Матроскину из Простоквашино

Фото: Коммерсантъ / Вячеслав Прокофьев  /  купить фото

«Не надо бояться быть глупым, смешным, нелепым. Человек так устроен, что в нем масса интересного чаще всего остается за кругом нашего внимания. Мы идем по первому слою»

Фото: Коммерсантъ / Сергей Бобылев  /  купить фото

12 марта 2018 года Олег Табаков умер в возрасте 82 лет. Последнее время артист находился в больнице, где ему была сделана операция

Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына  /  купить фото

В декабре 2020 года рядом с Театром Олега Табакова на Малой Сухаревской площади актеру открыли скульптурную композицию «Атом Солнца Олега Табакова»

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

