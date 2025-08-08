Лукашенко: позиции для «Орешника» в Белоруссии уже обустраиваются

Позиции для размещения российского ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии уже обустраиваются. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко в интервью американскому журналу Time.

«Россия помогает в том объеме, который сегодня нам нужно. Помогает и поможет как союзник… Кроме ядерного оружия к концу года у нас будет и такое оружие как "Орешник". И первые позиции — мы уже определили — строятся эти районы, обстраиваются. Мы получим и такое оружие. Они, кстати говоря, могут нести и ядерный боезаряд»,— рассказал господин Лукашенко (цитата по сайту администрации белорусского президента).

В начале августа Владимир Путин рассказал, что первый серийный «Орешник» произвели в России, он уже поступил в войска. По словам президента России, вопрос поставок «Орешника» в Белоруссию будет закрыт до конца года.