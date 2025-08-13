Глава Tom Tailor в РФ: покупки в офлайне скоро станут роскошью

Через пять лет покупки одежды в офлайн-магазинах станут «новым шиком», считает глава российского представительства немецкой одежной сети Tom Tailor Сергей Кондаков. По его мнению, покупатели все же нуждаются в определенном уровне сервиса со стороны ритейлеров, особенно в модной индустрии, а маркетплейсы этот сервис обеспечить не могут.

«Покупатели в офлайне останутся: посмотрите на торговые центры, они же тоже не спят, они все понимают про свой трафик и меняются. Они поняли, что покупателю нужны эмоции, и они стремятся эти эмоции дать. Мы тоже об этом думаем»,— отмечает глава одежной сети.

При этом тенденция на цифровизацию торговли точно продолжится, ожидает господин Кондаков. По его словам, у Tom Tailor сейчас 50% продаж приходится на маркетплейсы. «Если изначально наша компания была ориентирована в большей степени на офлайн, то теперь уже нет»,— отметил он.

По словам Сергея Кондакова, бренд сейчас нанимает больше персонала, который занимается именно увеличением продаж на онлайн-площадках.

Подробнее о перспективах рынка одежного ритейла в России — в интервью Сергея Кондакова, которое выйдет на сайте позднее.

Виктория Колганова