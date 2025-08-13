Госбанк Индии прекратил работу с НПЗ с российским совладельцем

Государственный банк Индии (SBI) прекратил обработку торговых и валютных для нефтеперерабатывающей компании Nayara Energy, которой на 49,13% принадлежит одной из российских нефтяных компаний. Таким образом банк хочет избежать риска санкций со стороны США и Евросоюза, сообщает Economic Times со ссылкой на источники.

Собеседник издания уточнил, что правительственных указаний приостановить работу с Nayara Energy не было. «Каждая кредитная организация сама определяет свою политику в таких случаях»,— сообщил собеседник газеты.

По его словам, «последней каплей» для Госбанка был 18-й пакет санкций ЕС, который ограничил импорт российского сырья и установил потолок цен на нефть в $47,6 за баррель. Повлияли на это и американские пошлины на товары из Индии, которые президент США ввел в качестве наказания за закупки нефти у России.

