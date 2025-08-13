В Уйском районе отремонтируют дорогу за 1 млрд рублей

Министерство дорожного хозяйства и транспорта заключило два контракта на капитальный ремонт участков дороги Уйское — Вандышевка — Кумляк с челябинским ООО «Стройконтинент». Общая стоимость работ составила 1 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит реконструировать два участка дороги протяженностью 9,5 км каждый. Согласно техзаданию, необходимо обновить асфальтовое покрытие, укрепить обочины, установить новые светоотражающие знаки, барьерные ограждения, сигнальные столбы, бортовые камни, пешеходные ограждения, электроосвещение, остановки общественного транспорта и нанести разметку. Кроме того, на одном из отрезков трассы планируется смонтировать водопропускные трубы и переустроить сети связи. Основные работы по контрактам пройдут в 2026-2027 годах, закончить их необходимо в октябре 2027-го.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройконтинент» зарегистрировано в Челябинске в 2007 году. Владельцем компании является Тигран Аракелян, а директором — Ашотик Григорян. Выручка организации в 2024 году составила более 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 22 млн руб. В портфеле подрядчика 46 контрактов на 6,7 млрд руб. в основном на содержание и ремонт дорог в Челябинской и Курганской областях, 27 из них прекращены по соглашению сторон.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущего директора ООО «Стройконтинент» Антона Зеркина (значился в должности до февраля 2025 года) задержали в феврале. Он стал фигурантом уголовного дела в отношении бенефициара ООО «Дорстройгрупп» Эдика Аракеляна, подозреваемого в передаче взяток. По версии следствия, с июня по сентябрь 2022 года владелец дорожной компании через посредника передал взятку начальнику отдела технического надзора дорожно-строительных работ ОГКУ «Челябинскавтодор» за беспрепятственную и гарантированную приемку работ по госконтракту. Антон Зеркин, по данным источника в правоохранительных органах, выступил посредником.

