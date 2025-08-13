На дорогах Петербурга могут появиться автомобили без водителей

Санкт-Петербург планируется включить в список городов для проведения эксперимента по запуску на трассах беспилотных автомобилей без водителя-испытателя в кабине. В список также может войти Ленобласть, пишут «Известия».

Ввод экспериментального режима предусмотрен проектом постановления правительства, разработанным Минэкономразвития. Согласно ему, в России расширят список регионов, где можно использовать автономные транспортные средства, а также введут дополнительные требования к таким автомобилям.

В проекте постановления перечислены 13 регионов, на которых будет действовать экспериментальный режим. Среди них Петербург, Ленинградская область, а также Москва, Владимирская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Свердловская и Тверская области, Пермский край, Республика Башкортостан, Татарстан и Чувашская Республика.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что количество регистраций новых автомобилей в Петербурге в июле упало на 15% к году.

Татьяна Титаева