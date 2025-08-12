Минприроды: за пределами набережной пруда Воткинска погибшей рыбы не обнаружено

Сотрудники регионального минприроды не обнаружили погибшей рыбы за пределами набережной Воткинского пруда, сообщили в ведомстве после осмотра акватории совместно с МВД и ПСС вчера, 11 августа.

Напомним, в Воткинске введен режим повышенной готовности из-за обнаружения в прошедшие выходные дни очага мертвой рыбы в районе спасательной станции на местном пруду. 11 августа представители минприроды провели забор воды. Исследования проб продлятся не менее двух недель.

До окончания исследований жителям рекомендовано не купаться в Воткинском пруду, воздержаться от ловли рыбы и не использовать воду напрямую из акватории для бытовых нужд.

Как рассказал глава города Алексей Заметаев во «ВКонтакте» 11 августа, поступающая населению вода, по данным местного «Водоканала», соответствует всем показателям. «Тем не менее, предприятие проверит воду в районе водозабора, взяв анализы по паразитологии и на наличие нефтепродуктов»,— написал мэр.

Причины происшествия местные власти и надзорные ведомства не озвучивали. Впервые кадры погибшей рыбы на Воткинском пруду были опубликованы в соцсетях 10 августа.