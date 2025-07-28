Ловля на жильца

В Удмуртии запущен механизм субсидирования местных предприятий, которые компенсируют своим высококвалифицированным специалистам, переехавшим в республику, часть затрат на оплату процентов по ипотеке. Ипотечный договор должен быть заключен сотрудником после 1 января 2025 года и только на новое жилье площадью до 33 кв. м. Сейчас в регионе открыто 18 вакансий высококвалифицированных специалистов. Эксперты считают, что мера поддержки окажет только кратковременный эффект на рынок труда, поскольку не ориентирована на переезд семей с детьми, необходимый в условиях сложной демографической ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Правительство Удмуртии будет субсидировать местные организации, которые компенсируют своим сотрудникам—высококвалифицированным специалистам, переехавшим из других регионов или из-за рубежа, траты на оплату процентов по ипотеке, сообщили в региональном кабмине. Соответствующее постановление было подписано 7 июля. Цель программы — снизить финансовую нагрузку на специалистов и стимулировать их трудоустройство и проживание в Удмуртии.

«Получить компенсацию смогут юридические лица, за исключением некоммерческих организаций. При этом сотрудники предприятий должны приобрести жилье в новостройке, а не на вторичном рынке. Затраты производствам возместят только на одну приобретенную специалистом квартиру площадью не более 33 кв. м. Размер возмещаемой регионом суммы не превысит 1/3 части затрат работника по оплате процентов по кредитному договору. 2/3 процентной ставки платить будет само предприятие. Ипотечный договор должен быть оформлен уже после того, как работник устроится на одно из предприятий Удмуртии»,— уточнила министр экономики региона Анна Слугина.

Компенсация будет предоставляться в течении трех лет с момента заключения договора. Сотрудник должен взять ипотеку после 1 января 2025 года. Отбор компаний—получателей поддержки включает дополнительные критерии — это соглашение работодателя о подборе высококвалифицированного сотрудника с центром занятости, заключение трудового договора с работником, разместившим резюме на платформах «Работай в Удмуртии».

12 мая в регионе ввели еще одну меру поддержки предприятий — компенсацию единовременного денежного пособия или так называемые «подъемные» в размере 400 тыс. руб. на одного переехавшего в регион высококвалифицированного специалиста. Эти средства работник может потратить на приобретение жилья или обустройство на новом месте. Воспользоваться сразу обеими мерами поддержки на одного сотрудника компания не сможет, уточнили в минэкономики Удмуртии.

Критериев, кто именно может считаться высококвалифицированным специалистом в документах и пресс-релизах не приводится, однако указано, что опыт работы, навыки или достижения в области профессиональной деятельности работника должны соответствовать федеральному реестру профессиональных стандартов. В нем на данный момент содержится описание свыше 1,2 тыс. профессий.

Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в правительстве региона, сейчас в республике открыто 18 вакансий высококвалифицированных специалистов. В кабмине отметили, что под меру поддержки также попадают сотрудники, переехавшие в Удмуртию до 2025 года, поэтому участников программы может быть «гораздо больше».

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, новые меры позволят повысить привлекательность предприятий Удмуртии для соискателей, а также обеспечить рынок сбыта застройщикам. При этом эксперт отмечает размытость понятия «высококвалифицированный специалист» и считает, что жилищных субсидий недостаточно для решения кадрового вопроса.

«Понятие "высококвалифицированный специалист" у разных работодателей различается. У одних к ним относится топ-менеджер, у других — сварщик со стажем 10 лет и более. Причем компенсация аренды или приобретения жилья промышленными предприятиями и компаниями зачастую осуществляется только для топ-менеджеров, тогда как сильным в профессиональном плане инженерам и рабочим зачастую приходится платить из собственного кармана. К тому же, чтобы данная мера была интересна для рядовых соискателей, она должна идти в связке с хорошей зарплатой и нормальной психологической обстановкой на работе»,— считает господин Хазанов.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» ИжГТУ Софья Широбокова полагает, что данные меры могут оказать только кратковременный эффект на рынок труда.

«Сегодня демографическая ситуация, кроме регионов Кавказа, тяжелая, поэтому глобального перераспределения кадров не произойдет. К тому же, аналогичные меры поддержки вводят и другие регионы, в итоге мы получим ситуацию, когда три специалиста приедут в Удмуртию, а пять уедет. Поэтому я считаю, что меры поддержки должны быть рассчитаны, в первую очередь, на выпускников ижевских вузов и колледжей»,— настаивает экономист.

Размер компенсации для работника госпожа Широбокова оценила как недостаточный, поскольку 33 кв. м соответствуют норме на одного человека, согласно федеральному закону о социальных гарантиях сотруднику (№283—ФЗ). По словам эксперта, помощь в таком ограниченном объеме с учетом высокой процентной ставки не делает ипотеку более доступной для работника, а дефицитный бюджет региона не позволит оказать поддержку большому числу сотрудников.

«В долгосрочном решении кадрового вопроса, на мой взгляд, могут помочь только комплексные федеральные меры поддержки. К тому же, данная региональная инициатива не рассчитана на переезд семьи с детьми. А в условиях сложной демографической ситуации поддерживать нужно, в первую очередь, многодетные семьи»,— заключила госпожа Широбокова.

Дмитрий Горбунов