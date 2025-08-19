Цифровая изоляция

Отключение и замедление интернета случается все чаще. Если раньше перебои с сетью воспринимались как кратковременное неудобство, то сегодня временные трудности становятся настоящей проблемой, причем касается это не только навигации, но и безналичных оплат. Как участившиеся перебои с интернетом влияют на финансовый сектор, изучал «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Согласно данным ЦБ РФ, доля безналичных платежей в России достигла 86%, при этом количество платежей по картам продолжает снижаться, поскольку растет число оплат при помощи альтернативных инструментов (QR, оплата улыбкой, взглядом и так далее). С развитием альтернативных финансовых технологий становится все более важной бесперебойная связь между всеми участниками финансового рынка.

Однако в текущем году с этим нередко возникают проблемы. Один из самых масштабных сбоев этого лета случился 10 июля. Согласно данным сервиса Downdetector, 10 июля за час поступило более 4300 жалоб на работу Системы быстрых платежей.

На чьей стороне проблема

В последнее время еще чаще возникают трудности с доступностью платежной инфраструктуры на фоне сбоев в интернете, подтверждают участники рынка. Проблема становится особенно актуальной на фоне стремительного развития безналичных способов оплаты, говорит представитель Т-Банка.

«Участившиеся сбои с интернетом действительно становятся насущной проблемой, и вопреки распространенному мнению это проблема не столько банков, сколько торговых точек, где совершается оплата.

Когда у торговой точки или сервиса нет связи, а у клиента нет наличных, возникают конфликты, недовольство и в целом снижение доверия к цифровым платежам. Особенно уязвимы малые точки — от кафе до выездных сервисов, где альтернативных каналов связи просто нет»,— отмечает директор по информационным технологиям БКС-банка Дмитрий Сыцко.

По оценкам основателя партнерской сети Devtek, CPA-сети FinCpaNetwork и платежной системы BeMorePay Татьяны Мичуриной, в случае отключения мобильной связи в регионах бизнес теряет до 30% выручки. Если же ограничения затрагивают столичный регион, убытки могут достигать 65%. «При этом главный приоритет — безопасность людей, и ради ее обеспечения принимаются все необходимые меры»,— говорит она.

С проблемами сталкиваются не только торговые точки, но и сами банки. «В частности, речь о банкоматах,— говорит Дмитрий Сыцко.— Многие из них работают через сим-карты и зависят от стабильности мобильного интернета. При его отсутствии такие устройства просто не могут совершать операции.

Особенно остро это проявляется в случае с банкоматами, расположенными вне отделений: в торговых центрах, подъездах, на улицах».

А вот перебоев непосредственно в работе банковских приложений нет — есть проблемы у конкретных пользователей, утверждает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич. К непрерывности работы банковских сервисов Центробанк предъявляет строгие требования, поэтому приложения работают без значимых проблем.

Переход на наличные

Стабильная связь критически важна для современной финансовой инфраструктуры, так как перебои с мобильной связью напрямую влияют на ключевые сервисы — безналичная оплата через терминалы становится невозможной из-за требования постоянного онлайн-соединения, полноценная работа банковских приложений (баланс, переводы, платежи) блокируется без подключения к серверам банка, а работа большинства современных онлайн-банкоматов нарушается, что может приводить к отказам в выдаче наличных, несмотря на наличие у некоторых систем ограниченного офлайн-режима, перечисляет проблемы директор по развитию и эксплуатации услуг связи IT-интегратора «Телеком биржа» Анастасия Биджелова.

«Проблемы с интернет-соединением, в том числе с мобильным интернетом, в значительной мере влияют на работу банкоматных систем и POS-терминалов»,— добавляет экономист Андрей Бархота. При этом в пресс-службе Сбербанка уточняют, что доля POS-терминалов «Сбера», работающих через мобильный интернет,— 25–30%. Обычно такие терминалы востребованы в сервисах доставки, кафе, ресторанах, на фудкортах, рынках и в других похожих форматах, где требуется мобильность.

Тем не менее, говорит Андрей Бархота, неработающие банкоматы повышают спрос россиян на наличные. В результате средняя сумма снятия наличных растет — граждане стремятся запастись ими впрок:

«Если раньше банки могли рассчитывать на то, что по крайней мере 50% от начисленной заработной платы не будет обращено в наличную форму в тот же день, то сегодня это значение приблизилось к уровню 20–30%»,— констатирует эксперт.

«Возврат части населения к наличным — это вполне закономерная история, поскольку многие люди в любой непонятной ситуации предпочитают реальные деньги электронным»,— говорит директор по продуктам Servicepipe Михаил Хлебунов.

Тем не менее в настоящий момент эксперты не видят массового оттока денежных средств из банков. «Офлайн-расчеты никогда не уходили из нашей жизни, а возникающие коммуникационные сбои лишь в незначительной степени повышают их популярность»,— считает доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета Михаил Хачатурян.

Решение проблемы

Пока участившиеся сбои не носят массового характера и для большинства пользователей остаются лишь временными трудностями. «Очевидно, что в некоторых регионах могут наблюдаться временные проблемы с работой терминалов для оплаты товаров и услуг или оплатой по QR/Mir pay и так далее, то есть для тех кейсов, где участвует мобильный интернет. В масштабах страны такой постоянной одновременной проблемы нет»,— поясняет Виталий Костюкевич.

Тем не менее банки работают над решением этого вопроса. «Массовые отключения мобильного интернета действительно порой создают сложности, но мы не просто реагируем на инциденты, а выстраиваем системную устойчивость, эффективно снижая влияние на наших клиентов: ведем работу с регуляторами и операторами связи, направленную на исключение блокировки передачи данных для устройств банка в сетях, а также исследуем гибридные решения (мультидоступность) и механизмы офлайн-платежей для кратковременных отключений»,— рассказывают в пресс-службе Сбербанка. Одним из решений может быть выделенный канал мобильной связи. Кроме того, развитие новых платежных технологий и рыночных платежных решений и инфраструктуры, доступных в офлайн-режиме, могло бы повысить устойчивость и бесперебойность платежного ландшафта страны, добавляют в Т-Банке.

Участившиеся сбои мобильного интернета, а также DDoS-атаки усилили спрос на отказоустойчивые IT-решения — их востребованность кратно выросла за последние три года, отмечает генеральный директор IT-компании MightyCall Юлия Черноуцян.

Если раньше дублирование серверов и резервирование IT-инфраструктуры считалось высокозатратным излишеством, то сейчас это «гигиенический минимум» для большинства компаний среднего и крупного бизнеса.

Отказоустойчивые системы базируются на распределенных серверных узлах, распределенной информационной базе, резервировании интерфейсов. Это удобно для компаний с подразделениями в разных регионах: если в одном произошел сбой связи, система быстро переключается на резервный канал, непрерывность работы при этом не страдает. «Отказоустойчивая IT-архитектура позволяет продолжать работу в условиях, когда нет интернета. Это актуально для всей сферы обслуживания, торговли, промышленности. В индустрии колл-центров, например, такой подход позволяет не прерывать звонки с клиентами даже при сбоях сотовой связи, вести их запись, учет и аналитику в режиме реального времени. Это особенно важно для таких сфер, как службы экстренной помощи, медицинские услуги, банковский и страховой сектора»,— говорит эксперт.

Решение данной проблемы — задача не только банков, говорит Дмитрий Сыцко, важно выстроить совместную работу со всеми участниками платежной инфраструктуры. И уже сейчас стоит задуматься о технологических решениях — от офлайн-режимов оплаты до повсеместно доступных резервных каналов связи, которыми сможет воспользоваться каждый.

Крайне важна тесная совместная работа банков и операторов связи для безотлагательного поиска и внедрения технических решений, повышающих устойчивость финансовых сервисов к временным сбоям связи, подтверждает Анастасия Биджелова.

Необходимость поиска комплексного решения, о котором говорит рынок, подтверждают и в Министерстве цифрового развития. Глава ведомства Максут Шадаев на площадке форума «Цифровая эволюция» уже анонсировал, каким образом будет осуществляться доступ к мобильному интернету в условиях ограничений. Инструментарий связан со специально согласованной с операторами технической схемой.

«То есть когда происходит блокировка, по капче (CAPTCHA — англ. Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart.— “Ъ-Review”) пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости»,— сказал министр и уточнил, что в белый список войдут «все ресурсы, нужные для жизни», среди которых приложения для такси, маркетплейсы, службы доставки. Отдельно предусмотрено сохранение работы банкоматов, устройств самообслуживания и других устройств сетей интернета вещей, пояснил Максут Шадаев.

Юлия Акиньшина