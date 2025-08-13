Удмуртия заняла восьмое место в ПФО по количеству вакансий в сфере добычи сырья

Удмуртия заняла восьмое место в ПФО по количеству открытых на сегодняшний день вакансий в сфере добычи сырья, сообщает пресс-служба hh.ru. За семь месяцев в регионе было открыто более 1,4 тыс. вакансий, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Удмуртия также расположилась на восьмом месте в рейтинге ПФО по уровню средней предполагаемой зарплаты в сфере добычи сырья, по итогам семи месяцев она составила 80,5 тыс. руб., увеличившись на 5% за год. Зарплата в целом по ПФО в январе—июле составила 93 тыс. руб. За год она выросла на 1%.

Напомним, за первое полугодие 2025 года спрос на специалистов по добыче сырья в Удмуртии увеличился за первое полугодие на 58%. Нехватка кадров на предприятиях Удмуртии за шесть месяцев этого года составила около 15 тыс. работников, 9 тыс. из них по рабочим специальностям.