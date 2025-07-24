Нехватка кадров на предприятиях Удмуртии составила 15 тысяч человек

Нехватка кадров на предприятиях Удмуртии сейчас составляет около 15 тыс. работников, 9 тыс. из них по рабочим специальностям, сообщили «Ъ-Удмуртия» в Республиканском центре занятости населения (РЦНЗ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На обрабатывающих производствах открыто порядка 4 тыс. вакансий. Рабочие требуются на предприятиях по производству стали, электродвигателей, генераторов и трансформаторов, по обработке металлов и древесины, по созданию радио- и телеаппаратуры. 1,8 и 1,7 тыс. вакансий открыто в сферах образования и здравоохранения.

Спрос на специалистов по добыче сырья в отрасли обеспечения электроэнергией, газом и паром увеличился за первое полугодие на 58%, на работников в сфере IT — на 37%, на учителей—преподавателей — на 29%.

Потребность в кадрах в гостиничном бизнесе и общепите снизилась за указанный период на 29%, в сфере операций с недвижимостью и имуществом — на 26%. На 25% реже стали требоваться работники в отрасли розничной торговли.

Напомним, по данным hh.ru, наибольший дефицит кадров в Удмуртии по итогам июня наблюдался в сфере розничной торговли, в которой на одну вакансию приходилось 1,3 резюме при норме от 4 до 7,9.