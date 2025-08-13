Тюменские власти запросили средства на очистку реки Тура у Росводресурсов

Правительство Тюменской области направило заявку в Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы) для получения средств на разработку проекта по очистке река Туры в границах Тюмени, рассказал на пресс-конференции губернатор Александр Моор. «Специалисты решат, что нужно поднять мусор со дна реки, очистить береговую линию от растительности, но эти мероприятия никак не повлияют на уровень воды, они скорее отразятся на экологическом благополучии Туры»,— пояснил он.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Река Тура

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Моор заверил, что обмеление реки не создает рисков для работы предприятий, которые используют воду из Туры в своем производственном цикле. «В 2023 году был очень низкий уровень, мы изменили глубину залегания оголовка на Метелевском водозаборе, который забирает воду, и сейчас текущий уровень воды для него не критичен. Второе крупное предприятие, ТЭЦ-1, которая использует воду из реки Тура для охлаждения, там также есть определенный запас, даже самый низкий уровень в 2023 году риска не создавал»,— подчеркнул губернатор.

Река Тура протекает в Тюменской и Свердловской областях, ее длина составляет 1030 км.

Ранее, в сентябре 2024 года, депутаты Тюменской областной думы обращались к председателю правительства РФ Михаил Мишустину за средствами для очистки Туры. Председатель комитета по экономической политике и природопользованию регионального парламента Инна Лосева тогда подчеркнула, что в Тюмени остро стоит проблема обмеления и загрязнения реки. В ноябре депутаты Тюменской городской думы призвали областное правительство принять меры по сбросу стоков в реку.

Василий Алексеев, Тюмень