Экс-главный тренер сборной Канады Галлан возглавил клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс»

Канадец Жерар Галлан занял пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Шанхай Дрэгонс» (ранее — «Куньлунь Ред Стар»). Об этом сообщила пресс-служба команды.

В 2018 году в качестве главного тренера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан вышел в финал розыгрыша Кубка Стэнли. Тогда же он стал обладателем награды Jack Adams Award, ежегодно вручаемой лучшему тренеру НХЛ. Также Галлан возглавлял команды «Колумбус Блю Джекетс», «Флорида Пантерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В 2021 году он был назначен главным тренером сборной Канады. Под его руководством национальная команда в 27-й раз в своей истории завоевала золото чемпионата мира.

7 августа китайский «Куньлунь Ред Стар» объявил о смене названия на «Шанхай Дрэгонс». В следующем сезоне КХЛ клуб проведет домашние матч на «СКА Арене», которая находится в Санкт-Петербурге. За всю историю существования (с 2016 года) команда лишь однажды смогла выйти в play-off — в сезоне-2016/17 она в первом раунде уступила магнитогорскому «Металлургу».

Таисия Орлова