Бермудский квадрат

Новый сезон чемпионата Англии, стартующий 15 августа матчем действующего обладателя трофея «Ливерпуля» против «Борнмута», станет, вероятно, самым интригующим за последние годы. Помешать победителю прошлого розыгрыша защитить титул, кажется, могут сразу три клуба. А на попадание в Лигу чемпионов нацеливаются еще полдесятка команд. Особый оттенок этой борьбе добавляет неожиданно возросший атакующий потенциал почти всех претендентов. Должен же сказаться взлетевший этим летом спрос на центрфорвардов.

Фото: Chris Brunskill / Fantasista / Getty Images Флориан Вирц, перешедший из «Байера» за рекордные для английского футбола €125 млн, постарается помочь обновленному «Ливерпулю» защитить чемпионский титул

Прикидывая возможные расклады стартующего в эту пятницу чемпионата Англии, приходится отступить от известного канона, предписывающего как-то по-особенному относиться к действующему обладателю трофея. Дело, конечно, не только в том, что титул «Ливерпуля» в прошлом сезоне стал большой неожиданностью — за лето ведь много чего произошло. Речь в данном случае и об автокатастрофе, унесшей жизнь одного из важных игроков команды Диогу Жоты.

Однако основное обстоятельство, заставляющее смотреть осторожно на перспективы «Ливерпуля» повторить успех,— достаточно масштабная перестройка, на которую клуб решился этим летом.

«Ливерпуль» в текущее трансферное окно (оно закроется только 1 сентября) первый в мире по тратам (более €293 млн) и третий — по полученным от переходов игроков деньгам (свыше €196 млн). Справиться с главными с игровой точки зрения потерями — правого защитника Трента Александра-Арнольда, вингера Луиса Диаса и форварда Дарвина Нуньеса — на первый взгляд удалось. Среди основных покупок — молодой универсал Флориан Вирц, способный закрыть почти любую позицию в центре поля или атаке, и реактивный правый защитник Жереми Фримпонг, привыкший действовать по всему флангу и даже в чужой штрафной,— игроки, сделавшие леверкузенский «Байер» одним из ярчайших явлений немецкого футбола в текущем столетии.

Вдвойне ценным видится приобретение обратившего на себя внимание сверхуспешным сезоном за франкфуртский «Айнтрахт» Юго Экитике: его «Ливерпуль» увел у «Ньюкасла», желавшего ввязаться в схватку за самые высокие места.

Хорошее точечное усиление — левый защитник Милош Керкез из «Борнмута», небольшого клуба с юга Англии, для которого прошлый сезон — лучший в истории.

Его оборонительную линию летом разобрали футбольные гиганты, выложив в сумме €172 млн за трех футболистов.

Подписания «Ливерпуля» представляются максимально уместными, отвечающими нуждам команды. Но это ведь не означает, что они не потребуют от Арне Слота дополнительных усилий — каждого нужно грамотно встроить в тактические схемы. Между тем за спиной у действующего чемпиона образовалась многочисленная по меркам Премьер-лиги последних лет группа преследователей.

Первый оппонент — отлично укомплектованный «Манчестер Сити», слегка перестроившийся после провального по собственным высоким стандартам года. Он, кажется, нашел новую пару вратарей. Уже в команде 22-летний Джеймс Траффорд, о котором в Англии говорят как о будущем первом номере сборной. Скоро к нему должен присоединиться Джанлуиджи Доннарумма, герой прошлогоднего триумфа ПСЖ в Лиге чемпионов, оказавшийся ненужным клубу из столицы Франции. Сильнее выглядит и полузащита «Сити» — теперь с гибким в тактическом смысле Тиджани Рейндерсом. Плюс обладатель «Золотого мяча» Родри должен оправиться от очередной травмы и вернуться в строй к середине сентября.

Второй соперник — «Арсенал», трижды подряд занимавший второе место в турнирной таблице английского первенства, но не выигравший за этот период ничего (не считать же достижением победу в суперкубке страны). Еще один бледный сезон может оказаться последним для Микеля Артеты. Он в должности главного тренера уже пять с половиной лет, прогресс «Арсенала» неоспорим, но из осязаемого он может предъявить лишь Кубок Англии-2020.

Спрос с испанца должен быть серьезный. Все-таки теперь закрыты проблемные зоны, существование которых позволяло считать проект новой команды незавершенным.

Обновлена полузащита (на место Жоржиньо и Томаса Парти пригласили Мартина Субименди и Кристиана Нёргора). Было и «трендовое» приобретение — блиставший в лиссабонском «Спортинге» нападающий Виктор Дьёкереш — центрфорварды этим летом пользуются особенным спросом; те клубы, в распоряжении которых классных бомбардиров нет, ведут за них ожесточенную борьбу.

Есть соблазн записать в категорию претендентов на титул и «Челси», прибивший в финале недавнего клубного чемпионата мира ПСЖ. Правда, с кучей оговорок. Будет ли купленный этим лондонским грандом центрфорвард Жуан Педру так же продуктивен на длинной дистанции? Выдержит ли команда полноценную игру на два фронта, с Лигой чемпионов, а не бедной по составу Лигой конференций? Совладает ли она с потерей ключевого центрального защитника Ливая Колуилла, надолго выбывшего из-за разрыва крестообразной связки колена? Наконец, удастся ли ей избежать других травм после такого короткого отпуска? Непонятно и то, насколько низко «Челси» может упасть, если неприятности у него все же начнутся. Все-таки уже позади времена так называемого Big Six (этот термин использовали, чтобы обозначить постоянство в верхней части таблицы Премьер-лиги: в шестерку, помимо «Челси», входили «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхем»).

Конкуренция за еврокубковые места и главным образом за выход в Лигу чемпионов (туда, скорее всего, пробьются пять команд) — высочайшая. «Манчестер Юнайтед» после катастрофического, худшего в эру Премьер-лиги сезона будет играть только во внутренних турнирах, но ни это, ни лишь немного уступающие ливерпульским траты (€229 млн) не дают возвести его в ранг фаворитов. Лондонский «Тоттенхем», потерявший клубную легенду Сон Хын Мина и оставшийся с довольно скромной заявкой, будет некоторое время адаптироваться к тренеру Томасу Франку, жутко любопытному, кстати, специалисту, привыкшему рационально относиться к ресурсам в «Брентфорде», столичном клубе статусом пониже. И ведь есть кому тягаться с этими кризисными топ-клубами.

Вот «Ноттингем Форест», резко прибавивший в прошлом первенстве, а летом отбивший угрозой суда попытку «Тоттенхема» переманить капитана Моргана Гиббса-Уайта.

Вот «Астон Вилла», еще весной сиявшая в Лиге чемпионов,— она при Унаи Эмери стабильно финиширует высоко. Вот «Ньюкасл», такой неуклюжий на трансферном рынке, но все-таки чрезвычайно гармонично собранный. Он, собственно, и зацепился за пятую строчку в минувшем сезоне и, вероятно, сможет сделать это еще раз. Особенно если ему удастся сохранить и привести в себя нападающего Александра Исака, пол-лета саботирующего клубные мероприятия из-за навязчивой мысли о «Ливерпуле».

