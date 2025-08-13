Глава Tom Tailor назвал возвращение западных брендов угрозой для ритейлеров в РФ

Возвращения международных марок ждут даже те российские покупатели, которые перешли на локальные бренды за последние три года, считает глава российского подразделения немецкой одежной сети Tom Tailor в РФ Сергей Кондаков. По его словам, ушедшие западные бренды уже начали рассматривать варианты возвращения в страну.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Генеральный директор Tom Tailor в России Сергей Кондаков

Если на рынок массово хлынут иностранные марки, их российским конкурентам, которые развивались «непропорционально быстро», придется нелегко, считает господин Кондаков. «Уверен, покупатели придут к западным сетям, как только они откроют двери своих российских магазинов. А вслед за ними придут операторы торговых центров и маркетплейсы»,—говорит он.

Возвращение в Россию иностранных брендов рано или поздно точно произойдет, считает Сергей Кондаков. Однако, по его словам, барьеры для повторного входа будут выше и жестче, поскольку конкуренция за лояльность покупателей очень выросла. «Условия для возвращения могут быть не самые благоприятные, но это не означает, что не будет найдено решение, которое подошло бы всем. Я думаю, что российская экономика от их возвращения только выиграет, по крайней мере за счет развития конкуренции»,— отметил он.

После февраля 2022 года некоторые из российских компаний начали занимать площади ушедших иностранных розничных компаний: например, флагманский магазин шведской H&M на Тверской улице отошел Gloria Jeans, помещения Nike на Кузнецком Мосту — Lime.

Виктория Колганова