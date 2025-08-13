ВТБ запустил пакетное предложение «Бизнес-премиум» для клиентов-физлиц, которые представляют юридические лица или работают как индивидуальные предприниматели. По оценкам банка, оно будет актуально более чем для 2 млн клиентов ВТБ. Новое предложение включает специальные условия при открытии расчетного счета для бизнеса и пакет премиального обслуживания для руководителей. Это первый такого рода комплексный продукт на рынке, объединяющий услуги для розничных и корпоративных клиентов. Руководителям компаний и индивидуальным предпринимателям доступны пакеты услуг «Привилегия» или «Прайм» без дополнительных требований к выполнению условий бесплатного обслуживания, а также повышенные ставки по вкладам и накопительным счетам, страхование в путешествиях, снятие наличных без комиссии и другие услуги.

Российскому бизнесу стало сложнее платить через банки Вьетнама, рассказали РБК консультанты, работающие в этой юрисдикции. От компаний требуют реальной поставки товара на территорию страны и наличия местного учредителя. Это усложняет поставки в Российскую Федерацию.

Корпорация Sony окончательно ушла из России. Компания прекратила свое существование в стране, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц. Датой ликвидации организации указано 11 августа 2025 года.