Россия изучит детали проекта «Маршрут Трампа» между Арменией и Азербайджаном

Россия изучит детали проекта транспортного коридора между Арменией и Азербайджаном, который будет реализован при участии американских компаний. Об этом сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Что касается "дороги Трампа", то МИД России изучит детали проекта, который, кстати, пока не обнародован. И, как мы уже отмечали, подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно бы продвигать мирную повестку, а не создавать новых проблем и новых разделительных линий»,— заявил Алексей Фадеев на брифинге.

Он подчеркнул, что при реализации транспортного маршрута необходимо учитывать членство Армении в Евразийском экономическом союзе, а также присутствие российских пограничников в Сюникской области республики.

Транспортный коридор должен соединить западные районы Азербайджана с его эксклавом — Нахичеванской Автономной Республикой — через Сюникскую область Армении. В заявлении от 2020 года говорилось, что контроль за сообщением в этом регионе будет осуществлять ФСБ России. Однако 8 августа лидеры Армении, Азербайджана и США подписали декларацию о создании транспортного сообщения «Маршрут Трампа». Детали проекта пока не обнародованы, но предполагается, что американская компания арендует коридор на 99 лет.

Лусине Баласян