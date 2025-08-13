Глава Tom Tailor в России допустил быстрое возвращение западных брендов

Многие ушедшие из России после начала военного конфликта между РФ и Украиной западные бренды начали искать способы вернуться в страну еще в 2024 году, рассказал в интервью «Ъ» глава российского подразделения немецкой одежной сети Tom Tailor Сергей Кондаков. По его мнению, возвращение ритейлеров в страну рано или поздно произойдет, и оно будет таким же быстрым, как и уход в 2022 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор Tom Tailor в России Сергей Кондако

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Генеральный директор Tom Tailor в России Сергей Кондако

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Российский рынок большой, он по-прежнему интересен для международных ритейлеров, в том числе одежных»,— отметил Сергей Кондаков. По его мнению, бренды начнут массово возвращаться, когда выровняется геополитическая и экономическая ситуация и появится «первый смелый бренд (который вернется на российский рынок.— “Ъ”) из тех же, кто смело уходил».

Господин Кондаков рассказал, что в 2022 году и у менеджмента Tom Tailor были мысли о том, чтобы закрыть бизнес в России. Повлияло на руководство компании то, что многие немецкие компании из fashion-бизнеса, например Adidas, Hugo Boss, стали объявлять о своем уходе из страны. «Это был в некотором смысле эффект домино»,— говорит Сергей Кондаков. По его словам, в 2022 году Tom Tailor пришлось немного уйти в тень: бренд закрыл в России около 30 своих концептуальных магазинов, приостановил инвестиции в продвижение. Однако уже к концу 2023 года все магазины были снова открыты, и ритейлер решил все же продолжить работать в стране.

В 2022 году российский рынок покинули многие западные бренды, например New Balance, Nike, H&M и Zara.

Подробнее о том, почему западные бренды неизбежно вернутся в Россию, читайте в интервью Сергея Кондакова, которое выйдет на сайте позднее.

Виктория Колганова