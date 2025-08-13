В России увеличат число проверяющих фильмы экспертов

Штат экспертов Минкульта, проверяющих фильмы и сериалы для выдачи прокатного удостоверения, расширят из-за большого объема работы. Об этом сообщила председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

Она рассказала, что эти эксперты ежедневно смотрят фильмы и сериалы разных жанров, в том числе документальные, игровые, комедии, «какие-то ужастики, боевики, романтические фильмы, патриотические». За день один человек может посмотреть и проанализировать около 4,5 часа контента, потому что он делает пометки и фиксирует «спорные моменты».

«Мы уже с министром (культуры.— "Ъ") обсуждали, что количество этих людей должно быть увеличено в связи с тем, что теперь появляется еще и заявительный характер, когда они должны будут работать с обращениями и давать заключение, действительно ли что-то противоречит законодательству»,— уточнила госпожа Казакова (цитата по ТАСС).

В июле Госдума приняла закон об отказе в выдаче прокатных удостоверений фильмам, дискредитирующим традиционные ценности. Вступить в силу он должен с 1 марта 2026 года. Авторами инициативы выступила группа сенаторов и депутатов от разных фракций. Оппозиция попыталась прояснить, кто и как будет проверять кинопродукцию на соответствие ценностям, а отдельные депутаты даже пришли к выводу, что ограничения могут затронуть традиционную новогоднюю «Иронию судьбы».

Подробности — в материале «Ъ» «К кино приставляют моральную планку».